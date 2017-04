VIDEO: Joshua nokavtiral Klička

LONDON – Britanski boksar Anthony Joshua je osvojil naslove svetovnega prvaka težke kategorije po verzijah IBF, IBO in WBA, potem ko je na londonskem Wembleyju pred 90.000 gledalci s prekinitvijo v 11. rundi premagal dolgoletnega šampiona težke kategorije, Ukrajinca Vladimirja Klička.

Vladimir Kličko je 14 let mlajšega nasprotnika sicer zamajal v šesti rundi in bil bližje zmagi, a se je Joshua znal ubraniti in svoj trenutek dočakal v 11. rundi, ko je Ukrajinca spravil v nokdavn, nato pa je moral sodnik ob naslednji toči udarcev dvoboj prekiniti, ko je 27-letni Britanec še enkrat pritisnil na plin.

Anthony Joshua je v svojem 19. profesionalnem dvoboju prišel do 19. zmage, 41-letni Kličko pa je v svoji 69. borbi, ki je najverjetneje bila njegova zadnja v karieri, utrpel peti poraz. »Kaj naj rečem, 19 : 0, tri in pol leta v profesionalnem boksu. Kot sem dejal, nisem popoln, ampak se trudim, in če se ne trudiš, potem ti ne bo uspelo,« je po zmagi dejal Joshua, ki se je prvič v profesionalni karieri tokrat znašel na tleh ringa, ko je svoj naval udarcev sprožil Kličko v šesti rundi. »Ko gre za boks, pustiš ego pred vrati in spoštuješ nasprotnika. Zato veliko spoštovanje Vladimirju Kličku,« je še dejal Britanec, ki se je zmage veselil pred daleč največjim boksarskim občinstvom v Veliki Britaniji po letu 1939.

»Nocoj je zmagal boljši in to je velik trenutek za boks. Dva džentelmena sta se borila drug proti drugemu, Anthony pa je bil boljši. Žal mi je, da mi ni uspelo,« pa je po dvoboju dejal Kličko. Ukrajinec je skušal povrniti izgubljene naslove, ki mu jih je novembra 2015 odvzel Britanec Tyson Fury, temu pa so jih nato odvzeli zaradi jemanja mamil.