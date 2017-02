VIDEO: Hud padec Schlierenzauerja, nepremično je obležal

OBERSTDORF – Avstrijec Gregor Schlierenzauer (27) je v kvalifikacijah pred tekmo za svetovni pokal v smučarskih poletih v nemškem Oberstdorfu grdo padel. Štirikratni svetovni prvak v poletih je padel pri 201 metru in nato na doskočišču nepremično obležal.

Takoj je bila pri njem zdravniška ekipa, ki ga je oskrbela in odpeljala na podrobnejše preglede v medicinski center. Iz avstrijske reprezentance so sporočili, da je čutil bolečine v desnem kolenu, ki so mu ga operirali aprila lani.

Zmagovalec rekordnih 53 tekem svetovnega pokala se je po več kot enoletnem premoru na tekmovališča vrnil v Visli 14. januarja in na 31. mestu finale zgrešil za vsega 1,2 točke. Dvakratni skupni zmagovalec pokala in novoletne turneje ter olimpijski in šestkratni svetovni prvak je pred tem zadnjič tekmoval 3. januarja lani v Innsbrucku. Potem je 7. januarja ob 26. rojstnem dnevu sporočil, da v svetovnem pokalu do konca sezone ne bo več nastopal.

Izpustil je tudi svetovno prvenstvo v poletih na domačem Kulmu, marca lani pa si je nato na smučanju poškodoval še kolenske vezi. Po premoru je svoj najboljši izid dosegel v Willingenu 29. januarja, kjer je bil sedmi, dan prej pa je bil osmi.