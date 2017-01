VIDEO: Hrvati ostali brez selektorja, Vujović jih ima željo prevzeti

ZAGREB – Po sobotnem porazu proti Sloveniji v tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v rokometu so bili prav vsi hrvaški mediji enotni: hrvaško klop mora zapustiti selektor Željko Babić. No, kot danes poroča portal 24sata, se je to res zgodilo, poleg njega pa sta odšla še koordinator reprezentance, nekdanji vrhunski igralec Ivano Balić in Petar Metličić.

Povezane vsebine Slovenci vzniknili iz pepela in junaško izbojevali bron

Ni jih malo, ki napovedujejo vrnitev nekdanjega selektorja Lina Červarja, saj je pod njegovim vodstvom Hrvaška že osvojila naslov olimpijskih in svetovnih prvakov.

Je pa po vrnitvi iz Pariza slovenski selektor Veselin Vujović ujel pozornost hrvaških rokometnih navdušencev. »Lagal bi vam, če bi rekel, da nimam želje voditi hrvaške reprezentance. V kolikšni meri je to realno, pa bo pokazal čas. V tem trenutku ne vem, kdaj bi se to lahko zgodilo. Obstajajo pogodbe in nekaj, kar je še večje, še pomembnejše od papirja, a če bi se kdo resno pogovoril z menoj, bi seveda razmislil,« je dejal slovenski selektor.

Spomnimo, Vujović je med letoma 2014 in 2016 že vodil hrvaškega rokometnega velikana, RK Zagreb. Še to, dnevnik.hr je izvedel anketo in Črnogorec, ki je Slovenijo popeljal do zgodovinskega uspeha, je bil eden od petih možnih odgovorov na vprašanje, kdo naj bo novi selektor hrvaške reprezentance. V anketi je sodelovalo več kot 30.000 bralcev portala, Vujović pa je prejel 47 odstotkov glasov. Na drugo mesto se je uvrstil nekdanji selektor Hrvaške Lino Červar s 33%, sledi možnost, da Babić ostane na klopi (13%), zgolj drobtinice pa sta dobila Petar Metličić (5%) ter Slavko Goluža (2%).

Veselin Vujović je sicer slovenskim medijem po prihodu iz Francije večkrat poudaril, da zaenkrat želi ostati na klopi Slovenije.