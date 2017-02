VIDEO: Epsko! V Beogradu fantastične ovacije za Veselina Vujovića

BEOGRAD – Potem, ko je slovenske rokometaše, ki so na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili bronasto medaljo, prvo za slovenske kolektivne športe na SP v zgodovini, pred ljubljansko mestno hišo glasno pozdravilo več tisoč ljubiteljev slovenskega športa, je slovenski selektor Veselin Vujović doživel fantastičen sprejem še v Beogradu.

Črnogorski rokometni strokovnjak si je prišel v dvorano Pionir ogledat košarkarsko tekmo med Crveno zvezdo in Efesom. Ko so ga navijači opazili, so ga pozdravili z resnično izjemnimi ovacijami, ki si jih bo zapomnil za vedno.

Ob tem prizoru vam bodo zagotovo šle kocine pokonci.