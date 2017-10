VIDEO: Dončić z rekordom popeljal Real Madrid do prve zmage

ISTANBUL – Slovenski košarkarski čudežni deček Luka Dončić je vnovič pokazal svojo kakovost. V prvem krogu evrolige je dosegel skoraj tretjino vseh točk Real Madrida in tako svojo ekipo popeljal do zmage na gostovanju pri Efes Anadoluju z 88:74. Osemnajstletnik je dosegel 27 točk in imel statistični indeks 32.

Luka Dončić je za dve točki metal 6:8, trojke 3:6, proste mete pa 6:7. Ob tem je zbral še štiri skoke in prav toliko podaj. 27 točk je njegov osebni rekord v evroligi, indeks 32 pa izenačenje njegovega najboljšega dosežka s tekme lani januarja proti Maccabiju.

Na parketu dvorane Sinan Erdem v Istanbulu, na katerem je Slovenija pred dobrimi tremi tedni osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu, sta nastopila še dva slovenska reprezentanta. Anthony Randolph je za Real Madrid dosegel 12 točk in 8 skokov (indeks 21), Edo Murić, ki je prvič v karieri zaigral na tekmi evrolige, pa je v dresu Efes Anadoluja v dvanajstih minutah zbral tri točke in dva skoka.

Uvodni dan nove sezone evrolige sta igrali še dve ekipi s slovenskimi igralci. A tako Zoran Dragić kot Aleksej Nikolić nista sodelovala pri porazih Olimpie Milano pri CSKA Moskvi oziroma Bamberga doma proti Maccabiju. Pri slednjem je izstopal ameriški organizator igre Pierre Jackson, ki je zbral 27 točk, 9 podaj in 7 skokov (indeks 42).