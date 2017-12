VIDEO: Dončić norel, spravil se je nad slovenskega sodnika

MADRID – Košarkarji so v evroligi začeli 13. krog tekmovanja, od štirih dvobojev je bila zadnja na sporedu tekma med madridskim Realom in Valencio. Čudežni deček slovenske košarke Luka Dončić pa se ob novi zmagi Reala ni izkazal. S tehnično napako zaradi protestiranja je moral predčasno v slačilnico že v 15. minuti dvoboja.

Real je pri vodstvu s 33 : 30 v drugi četrtini izgubil najkoristnejšega igralca lige Dončiča. Ta je, ko se je v enem izmed polaganj na koš zagradil z roko, v obraz udaril Tiborja Pleissa in mu pri tem zlomil nos.

Sodniška trojka, med njimi tudi Slovenec Damir Javor, je Dončiču najprej dosodila osebno napako, nato pa si je ta z izzivanjem sodnikov prislužil še tehnično napako in predčasno izključitev. Do takrat je slovenski košarkar v slabih sedmih minutah igre dosegel šest točk in podajo. Na koncu je Real vseeno zmagal, izid je bil 91 : 72, madridsko moštvo pa je zdaj na šestem mestu lestvice.

Žalgiris Kaunas je z 88 : 84 premagal Brose Bamberg, za katere je Aleksej Nikolić v 13 minutah prispeval pet točk in podajo. Fenerbahče Istanbul je bil z 82 : 56 boljši od beograjske Crvene zvezde, ekipa Panathinaikos Atene pa z 89 : 76 od Maccabija Tel Aviva.

V sredo sledijo še tekme: Himki Moskva – Anadolu Efes Istanbul (18.00), Olympiacos Pirej – CSKA Moskva (20.00), Armani Olimpia Milano – Baskonia Vitoria (20.45) in FC Barcelona – Unicaja Malaga (21.00).