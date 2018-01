VIDEO: Brezec šokiral na poslovilni tekmi: ste videli, kaj je naredil?

Primož Brezec je poklicno športno pot začel v sezoni 1996/97 pri takratnem Kraškem zidarju in po dobri sezoni odšel k Unionu Olimpiji. Leta 2000 ga je 27. na naboru lige NBA izbrala ekipa Indiana Pacers in večino poklicne poti je Brezec preživel prav v ligi NBA. Bil je član Indiane, Charlotta, Detroita, Toronta, Philadelphie in Milwaukeeja. Nato je igral še za Rdeča krila, Lokomotiv Kuban, Nižni Novgorod, Larnaco in Al Kuwait. Za slovensko reprezentanco je odigral 49 tekem in dosegel 382 točk. 218 centimetrov visoki Brezec bo ostal v košarki, saj bo poslej opravljal naloge oglednika za Cleveland Cavaliers.