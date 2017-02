Veter odpihnil finalno serijo: Tepeš 3., Peter Prevc 4.

OBERSTDORF – Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih poletih v nemškem Oberstdorfu (235,5 m, 232,6), kjer so zaradi vetra izvedli le eno serijo. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (238 m, 220), tretji Jurij Tepeš (228 m, 215,1), četrto mesto je delil Peter Prevc (224,5 m, 213), sedmi je bil Domen Prevc (221 m, 209,8).

Jernej Damjan je bil 16. (216 m, 192,8), Anže Semenič 20. (204 m, 186,2), Cene Prevc pa 24. (202 m, 184).

Izmed sedmerice Slovencev se med dobitnike točk ni uvrstil le Anže Lanišek (189,5 m, 162,6), ki je ta cilj na 32. mestu zgrešil za štiri točke.

Finalno serijo so po nekaj predstavitvah zaradi premočnega in spremenljivega vetra po štiridesetih minutah od predvidenega začetka odpovedali. Obveljali so izidi uvodne serije, v kateri je bila trojice Slovencev med deseterico, eden na zmagovalnih stopničkah, še trije pa so bili med trideseterico.

Dežman prvi drugič zaporedoma, za njim še trije Slovenci Slovenski skakalci so prevladovali tudi na drugi tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih v turškem Erzurumu. Druge zaporedne zmage se je veselil Nejc Dežman, za njim pa so se zvrstili še trije slovenski skakalci, drugi je bil Jaka Hvala, tretji Rok Justin in četrti Miran Zupančič.

Brez težjih poškodb

Velja omeniti, da je Gregor Schlierenzauer v kvalifikacijah grdo padel, odnesel pa naj bi jo brez težjih poškodb, z odrgninami in modricami . Štirikratni svetovni prvak v poletih je padel pri 201 metru in nato na doskočišču nepremično obležal. Takoj je bila pri njem zdravniška ekipa, ki ga je oskrbela in ga odpeljala na podrobnejše preglede v medicinski center. Iz avstrijske reprezentance so sporočili, da je čutil bolečine v desnem kolenu, ki so mu ga operirali aprila lani. Koleno naju bi bilo po prvih poročilih stabilno, več pa bodo povedali po podrobnejših pregledih.

Schlierenzauer, zmagovalec rekordnih 53 tekem svetovnega pokala, se je po več kot enoletnem premoru na tekmovališča vrnil v Wisli 14. januarja in na 31. mestu finale pa je zgrešil za vsega 1,2 točke. Sedemindvajsetletni po dvakratni skupni zmagovalec pokala in novoletne turneje ter olimpijski in šestkratni svetovni prvak je pred tem zadnjič tekmoval 3. januarja lani v Innsbrucku. Potem je 7. januarja ob 26. rojstnem dnevu sporočil, da v svetovnem pokalu do konca sezone ne bo več nastopal.

Svetovni pokal za skakalce se bo nadaljeval konec prihod njega tedna v japonskem Sapporu.