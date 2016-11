Veljale za avtsajderke

Rokometašice Krima Mercatorja se v skupini D lige prvakinj v skandinavski gneči odlično držijo. Po porazu v danskem Esbjergu so najprej doma odpravile norveški Larvik, preteklo soboto pa še švedski Sävehof. Danke in Krimovke imajo na lestvici po štiri točke, Norvežanke in Švedinje po dve, v drugi del tekmovanja napredujejo najboljše tri ekipe. Svoj delež k uspehoma Krima je prispevala tudi 32-letna v Celju rojena Nina Jeriček, ki je po polovici LP podala oceno storjenega. Saj sta bili cilj dve domači zmagi, a nista bili samoumevni. »Vedele smo in se zavedale, da bo zelo težko, navsezadnje gre za skandinavske ekipe, ki igrajo zelo dober in hiter rokomet, igralke so tehnično dobro podkovane. Potihoma smo si sicer želele, da bi doma tekmice presenetile. Na začetku tekmovanja smo zagotovo veljale za avtsajderja te skupine, a smo pokazale, da ni tako,« je dejala. Vtis pa je boljši tudi zaradi igre, izstopata drugi polčas proti Larviku in prvi proti Sävehofu. »Super bi bilo, če bi nam lahko uspelo združiti dva dobra polčasa, a to je težko. V igri namreč gotovo pade zbranost in ekipa težko prav vso tekmo ohranja dobro raven.« No, nekdanja članica Celeie Žalec in Olimpije je zadnjih pet sezon odigrala v Franciji pri Nîmesu, a je klub letošnjo pomlad bankrotiral, tako da je Jeričkova prišla k slovenskim podprvakinjam. »To je bil eden od razlogov, da sem prišla h Krimu, nikoli tudi nisem igrala lige prvakinj, v njej sem se hotela preizkusiti. To je zame dodatni izziv, motivacija. Želela sem se vrniti v domovino in osvojiti državni naslov, upam, da nam bo letos uspelo. Za zdaj moram reči, da je v Krimu vse super, in upam, da bomo v takšnem slogu nadaljevale,« je pripomnila leva in srednja zunanja igralka.



Poliglotinje



Zaradi prekrasnega Nîmesa, premore tudi starorimsko areno, se je iz Francije vrnila z lepimi spomini. »Zagotovo. V Franciji sem uživala, zelo sem bila zadovoljna, igrala sem dober rokomet. Žal mi je, da se je s klubom končalo tako, kot se je. Primerjava kakovosti letošnjega Krima in vodilnih francoskih ekip pa je zelo težka. Ekipe so približno izenačene,« je ocenila rokometašica, ki je v Nîmesu nosila dres s številko 99, v Ljubljani pa je s svojim znanjem francoščine tudi prevajalka za Krimovo francosko krožno napadalko Lauro Kamdop. »Pomagam, nekaj zelo pozitivnega je, da imamo v ekipi igralke, ki govorijo več jezikov. Tako se lažje sporazumevamo in se igralke lahko lažje prilagodijo.« Krimovke so se preteklo soboto bodle s Švedinjami, tudi to soboto, v 4. krogu lige prvakinj, igrajo s Sävehofom, in to v gosteh, Švedinje, reprezentančne igralke, pa slovensko izbrano vrsto čakajo v skupini A na bližnjem evropskem prvenstvu decembra na Švedskem. »Švedinje so gostiteljice, zagotovo so v tekmi z nami favoritinje, imajo odlične igralke. Še s Srbkinjami in Špankami imamo zelo zahtevno skupino, Španija je zelo kakovostna reprezentanca, nadejamo pa se, da bomo našle svojo priložnost na tekmi s Srbijo.« Slovenski recept za sproščeno igro bo zagotovo to, da dekleta selektorja Uroša Bregarja nimajo kaj izgubiti. »Odločilna bo uvodna tekma proti Srbiji, in če jo dobimo, menim, da bomo odšle v drugi krog tekmovanja. To je naš cilj,« je še dejala kapetanka izbrane vrste Nina Jeriček, ki torej upa, da se bo Slovenija prerinila med tri najboljše ekipe v skupini, ki napredujejo.