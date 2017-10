Velenje zagotovo prava odločitev

LJUBLJANA – Rokometaši Gorenja bodo v 5. krogu lige prvakov v nedeljo ob 17. uri gostovali pri norveškem Elverumu. Igrati bodo morali brez levega zunanjega igralca Jana Grebenca, ki je v zadnjem krogu v švicarskem Schaffhausnu na tekmi proti Kadettnu po poskusu strela doskočil na stopalo tekmeca in si hudo zvil levi gleženj. Po prvih napovedih naj bi se na igrišča vrnil konec novembra. »Upam, da se bo to zgodilo prej, diagnoza je sicer bila, da bo rehabilitacija trajala od štiri do šest tednov. Računam, da bi sredi novembra ekipi že lahko pomagal na gostovanju v ligi prvakov pri Ademarju iz Leona. Pri okrevanju sodelujem s terapevtoma, veliko pa je odvisno tudi od mene samega, koliko bom priden in da bom sam doma opravil čim več vaj,« je pojasnil slovenski reprezentant, tudi bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva v Franciji. Grebenc bo moral zaradi poškodbe izpustiti tudi naslednjo dejavnost izbrane vrste, prijateljski tekmi s Hrvaško konec meseca.

Odlični v ligi prvakov

Gorenje s tremi zmagami in porazom odlično pluje v ligi prvakov, v regionalni ligi SEHA pa je doslej zbralo zmago, neodločen izid in dva poraza. »Glede na spremembo okolja in potrebno adaptacijo sem kar zadovoljen, škoda pa je zaradi poškodbe, saj se je forma pred tem dvigovala. Ekipno je bil morebiti majhen spodrsljaj poraz v prvem krogu lige SEHA doma proti Celju Pivovarni Laško. A ena tekma vseeno še ne odloča o ničemer, v ligi prvakov smo denimo do zdaj imeli odlične rezultate. Če bi nam kdo pred začetkom evropske sezone od štirih tekem ponudil tri zmage, menim, da bi to vsi takoj sprejeli. Škoda je zadnje tekme v Schaffhausnu, saj smo jo imeli že dobljeno, a po lastnih napakah prišli do neugodnega izida. Zdaj se je treba spet sestaviti, o čemer ne dvomim, saj ekipa odlično deluje, in vzeti točki v Elverumu,« je pozval k mobilizaciji.

Željko Babić nas je s svojo pozitivno energijo povezal v ekipo, fantje se res dobro razumemo.

Torej, Jan Grebenc, ta je v Gorenje prišel iz Rika Ribnice, tudi pozitivno ocenjuje delo novega trenerja Željka Babića. »Željko nas je s svojo pozitivno energijo povezal v ekipo, fantje se res dobro razumemo. Zelo smo povezani in menim, da je to v športu eno najpomembnejših načel, da si pomagamo v dobrem in slabem, da smo vedno skupaj,« je ocenil vpliv nekdanjega hrvaškega selektorja. »Glede moje selitve v Velenje menim, da bi bilo denimo dosti težje, če bi iz Ribnice odšel v kakšno večje tuje mesto. Fante iz Velenja poznam že od prej, poznamo se iz reprezentance, od doma pa sem dobro uro vožnje. Ni mi žal, da sem se odločil za Gorenje, to je bila zame definitivno prava odločitev in je pravi izziv, ki ga potrebujem za nadaljnjo pot,« je piko na i postavil 25-letni Jan Grebenc.