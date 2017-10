Velenjčani praznih rok iz Schaffhausna

SCHAFFHAUSEN – Velenjčani so v Schaffhausen prispeli na krilih treh uvodnih zmag nad španskim Ademarjem iz Leona, romunskim Dinamom iz Bukarešte in danskim Skjernom, v deželi sira in čokolade pa so doživeli prvi poraz v skupini C. V prihodnjem krogu bodo v nedeljo, 15. oktobra, gostovali v norveškem Elverumu, kjer igra Slovenec Tine Poklar.

Že uvodne minute v BBC Areni so pokazale, da si oboji srčno želijo dokopati se do obeh točk. Domači in gostujoči rokometaši so namreč igrali zelo agresivno in na robu izključitve, veliko je bilo tudi rokoborskih vložkov, razmerje na igrišču pa zelo izenačeno vse do 12. minute, ko so Velenjčani prvič zaostali za dva gola (5 : 7).

Ose so le tri minute potrebovale, da so tekmo postavile v začetno izhodišče in izenačile na 7 : 7, vse do konca prvega polčasa pa se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Slovenski podprvaki so v 20. minuti sijajno izkoristili dvominutno izključitev Šveda Christofferja Brännbergerja in z delnim izidom 3 : 0 povedli z 12 : 10, po dvominutni kazni Gregorja Potočnika so jih gostitelji ujeli in hitro izenačili na 12 : 12, polčas pa se je končal s 14 : 14.

Slovenskim podprvakom sta v prvi polovici tekme največje težave povzročala izkušeni madžarski organizator igre Gabor Csaszar in Zoran Marković. Druga polovica tekme je bila preslikava prve, vseskozi se je odvijal neusmiljeni boj. Ekipi sta se vseskozi izmenjavali v vodstvu, v 42. minuti pa so Velenjčani po golu Nika Medveda drugič na dvoboju povedli za dva gola (20 : 18). A izbranci nekdanjega hrvaškega selektorja Željka Babića niso dolgo časa uživali v vodstvu, le tri minute kasneje so gostiteljem dovolili, da so naredili delni izid 3 : 0 in znova zaostali (20 : 21).

Velenjčani so v še večje težave zabredli v 52. minuti, ko so zaostali za dva gola (23 : 25), pred tem pa je Medved zastreljal še sedemmetrovko. V vrste slovenskih podprvakov se je v prelomnih trenutkih dvoboja naselila živčnost, po izključitvi Potočnika pa so v 54. minuti prvič na tekmi zaostali za tri gole (24 : 27). Tako velikega zaostanka v končnici niso mogli nadoknaditi in prvič v tej sezoni so ostali brez točk v ligi prvakov.

V velenjski ekipi je bil najučinkovitejši Jan Grebenc, ki si je v končnici tekme močno zvil gleženj, s šestimi goli, Rok Ovniček in Alem Toskić sta dosegla po pet zadetkov.