Včasih bi eksplodiral, danes v funkciji ekipe

ISTANBUL – Med tistimi aduti, na katere bo Slovenija stavila nocoj proti Latviji, se uvršča tudi branilec Klemen Prepelič. Izhaja iz košarkarske družine iz Slovenske Bistrice. Oče ga je navdušil nad košarko v mestu, kjer je svojo bogato športno pot začel tudi Sani Bečirovič. Klemen gre svojo pot – star je 24 let, zamenjal je že osem klubov. V teh epizodah po tujini, Turčija, Nemčija, Francija, je obrusil svoj karakter ter izpilil košarkarsko znanje. Zdaj igra najboljšo košarko v svojem življenju. V reprezentanci je koristen. Čeprav prihaja v tekmo s klopi, ne začenja več v prvi peterki. Ne benti. Pa saj ob pogledu na statistiko niti nima podlage za to: s 23,8 minute na tekmo je četrti strelec v ekipi, v tem času dosega po 12,2 točke (tretji strelec), na tekmo pa vzame skoraj osem žog (več le trije). »Vsi vedo, da sem bil včasih malce nor. Mislil sem, da lahko sam dobivam tekme. Vedno sem hotel nekaj. Po zadnji sezoni v Limogesu pri trenerju Dušku Vujoševiću sem spoznal, da je košarka timski šport. Če si želim igrati le v napadu, je bolje, da grem v rokomet. Spremenil sem odnos do igre, soigralcev in sodnikov. Poskušam biti pozitivec, tudi v reprezentanci,« pojasni svojo osebnostno rast Prepelič, ki je ob Goranu Dragiću, Saši Zagorcu in Edu Muriću tisti, ki se ga posluša. Tudi pred današnjo tekmo generacije nocoj ob 20.30.

Noče še domov

»Popravnega izpita ni. Zanima nas zmaga. Nočem izgubiti in oditi domov. Nisem zaman proč vrgel poletja, počitnic ter se odrekel družini. Pred nami je 40 minut, ki jih moramo izkoristiti,« je jasen Prepelič, ki tudi v praksi udejanja svojo preobrazbo. »Igor Kokoškov nas opozarja, naj energijo porabljamo le za tisto, na kar lahko vplivamo,« nadaljuje Prepelič, ki ni pozabil bolečega poraza proti Latviji. Slovence je ponižala pred dvema letoma. »V nasprotju z letom 2015 imamo devet novih igralcev in vodjo Gorana Dragića, ki je v tem hipu najboljši košarkar prvenstva,« hitro potegne paralelo med zadnjima evropskima prvenstvoma.

12,2 točke v povprečju na tekmo dosega Klemen Prepelič na EP.



»Latvija ima morda celo najmočnejšo uvodno peterko na eurobasketu; dva igralca sta iz lige NBA, trije iz evrolige. Njihovi centri so atipčni, zadevajo z distance in širijo raketo,« še nekaj besed nameni današnji konkurenci, potem pa misli spet usmeri v lastne vrste. »Mi se moramo ukvarjati z našo igro. Naj bo želja prava, naj bo dovolj energije. Tudi daljšo klop premoremo. Če bo tako, se nam ni treba bati,« je sklenil Bistričan.