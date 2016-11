Vaterpolo na nižji ravni, kot je bil pred 20 leti

LJUBLJANA – V Sredozemlju, zibelki civilizacije, je vedno sončno vreme, nad vaterpolsko Slovenijo pa se po obdobju hudega neurja počasi jasni. Hudo zadolžena Vaterpolska zveza Slovenije je šla v stečaj, vaterpolisti so se poistovetili pod novo Zvezo vaterpolskih klubov Slovenije. Starost je modrost, zato smo vaterpolsko preteklost in aktualnost prečesali z legendo Tomom Baldermanom. Začnimo z nečim lepim, torej nostalgičnimi spomini. »Pri desetih letih sem že skakal od športa do športa. Včasih kolektivne športne panoge niso bile tako priljubljene, začel sem z gimnastiko pri Partizanu Kranj. Potem pa me je prijatelj prepričal, da sem leta 1962 prišel v Plavalni klub Triglav Kranj. Plavalni in vaterpolski klub sta bila nekoč skupna, večina plavalcev je igrala tudi vaterpolo. Leto pozneje sem začel redno trenirati še vaterpolo, po plavalnem treningu je namreč običajno sledil še vaterpolski. Ta šport sem dejavno prenehal igrati pri 31 letih, ker sem študiral na visoki šoli za telesno kulturo, pozneje sem diplomiral za trenerja vaterpola, že med študijem sem začel vaditi mlajše klubske selekcije. Še pred koncem igralne kariere sem prevzel tudi prvo ekipo Triglava, z njo sem se uvrstili v prvo jugoslovansko ligo. Dolga leta, vse do razpada Jugoslavije, sem bil trener vseh Triglavovih selekcij, ko smo v Sloveniji začeli na novo, pa sem postal prvi selektor slovenske reprezentance,« je Kranjčan uvedel vodno športno zgodbo gorenjske prestolnice.

Tomo Balderman je bil selektor izbrane vrste Slovenije dvakrat, leta 2007 je za kvalifikacije za evropsko prvenstvo spet prevzel domače reprezentančne fante. Deset let je bil tudi ravnatelj Osnovne šole Predoslje, trenersko delo v vaterpolskem športu je takrat malce postavil na stran, lani pa so ga pregovorili, da postane predsednik Akademskega vaterpolskega kluba Triglav.

