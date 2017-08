HELSINKI – Sloveniji in Poljski je pripadla čast, da odigrata prvo tekmo na jubilejnem 40. evropskem košarkarskem prvenstvu. V dvorani Hartwall v Helsinkih sta jo začeli ob 12.45 po slovenskem času.



V ŽIVO: Slovenija – Poljska 59 : 46* (24:22, 53:46, -:-)

Glavno mesto Finske, v katerem živi okrog 600.000 ljudi, bo do 7. septembra gostilo predtekmovalno skupino A, v kateri so še Islandija, Francija, Grčija ter Finska.



Slednja bo naslednji tekmec Slovenije v soboto ob 19. uri, v nedeljo je na vrsti Grčija, po dnevu premora pa v torek in sredo sledita še Islandija oziroma Francija. Le prve štiri reprezentance bodo nadaljevale tekmovanje v več kot 2000 kilometrov oddaljenem Istanbulu v Turčiji.