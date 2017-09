HELSINKI – Slovenski košarkarji se manj kot 20 ur po zmagi proti Finski na evropskem prvenstvu v Helsinkih merijo z Grki. Ti imajo po dveh tekmah polovičen izkupiček.

V ŽIVO: Slovenija – Grčija 10 : 6* (-:-, -:-, -:-)

* tekma se je začela 15.30

Medtem ko je Slovenija po zmagah nad Poljsko in Finsko edina neporažena reprezentanca v skupini A, so Grki pričakovano dobili uvodno preizkušnjo proti Islandiji, v drugem nastopu pa so morali priznati premoč Franciji. Ta je vodila večji del tekme, največ tudi s 24 točkami razlike, v zaključku pa je rešila zmago s 95 : 87.



Čas za počitek bodo imeli slovenski košarkarji v ponedeljek, ko je v skupini A prost dan, nato jih v torek čaka Islandija, za konec predtekmovanja v sredo pa še Francija.