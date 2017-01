V ŽIVO: »Maščevanje« za teran? Slovenija lovi bron proti Hrvaški

PARIZ – Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je zadnje dejanje na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji. V pariški dvorani Bercy jo drevi ob 20.45 čaka obračun za bronasto kolajno, na nasprotni strani igrišča pa ji bo stala Hrvaška.

Slovenski rokometaši so po četrtkovem polfinalnem porazu s Francozi s 25 : 31 trdno odločeni, da osvojijo svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih in popravijo štiri leta star spodrsljaj, ko so na sklepnem turnirju v Barceloni izgubili tekmo za tretje mesto prav z drevišnjimi tekmeci.

Na sosedskem dvoboju bodo bržkone odločale malenkosti, Slovenija pa bi lahko izkoristila utrujenost svoje tradicionalne tekmice, ki je na petkovem drugem polfinalnem obračunu šele po podaljšku izgubila z Norveško s 25 : 28.

Drevišnjo tekmo v Parizu si bo ogledal tudi slovenski premier Miro Cerar in dva člana njegovega kabineta: ministrica za izobraževanje znanost in šport Maja Makovec Brenčič ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

V nedelje se bodo za zlato kolajno pomerili francoski in norveški rokometaši, tekma pa se bo v osrednji pariški dvorani pričela ob 17.30.

Tekmo spremljamo v živo:

Slovenija : Hrvaška 6 : 8*