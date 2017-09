HELSINKI – Slovenci so v prvem delu evropskega prvenstva v košarki še neporaženi. Na treh tekmah proti Poljski, Finski in Grčiji so trikrat zmagali. V torkovem zgodnjem obračunu se bodo borili z Islandijo, ki je na papirju najslabši tekmec v skupini A.



V ŽIVO: Islandija – Slovenija 33 : 35* (25:23, -:-, -:-)

* tekma se je začela ob 12.45



Sloveniji četrta zaporedna zmaga še ne bi prinesla ne prvega ne drugega mesta v skupini. Pomembna bosta tudi obračuna Poljska – Francija in Finska – Grčija. V najslabšem primeru lahko Slovenija ob porazu v zadnjem krogu s Francijo pade celo na tretje mesto. A ker je položaj v skupini B, s katero se križajo moštva iz Helsinkov, še bolj negotov, je pomembno, da ima Slovenija že zagotovljeno nadaljevanje prvenstva v Carigradu. Ne glede na mesto, ki ga bo zasedla po prvem delu, bo tekmo osmine finala igrala v soboto, 9. septembra.

Spored, skupina A četrtek, 31. avgust,

12.45 Slovenija – Poljska

15.30 Islandija – Grčija

19.00 Francija – Finska sobota, 2. september,

12.45 Poljska – Islandija

15.30 Grčija – Francija

19.00 Finska – Slovenija nedelja, 3. september,

12.45 Francija – Islandija

15.30 Slovenija – Grčija

19.00 Finska Poljska



torek, 5. september,

12.45 Islandija – Slovenija

15.30 Poljska – Francija

19.00 Grčija – Finska sreda, 6. september,

13.45 Slovenija – Francija

16.30 Grčija – Poljska

19.45 Finska – Islandija