HELSINKI – Po uvodni zmagi proti Poljski in dnevu odmora je Finska drugi tekmec Slovenije na evropskem košarkarskem prvenstvu v Helsinkih. Tekma v nabito polni dvorani se je začela ob 19. uri.



V ŽIVO: Finska - Slovenija 42:52* (22:22, 42:52, -:-)

Finska je z zmago v prvem krogu po podaljšku proti Franciji dosegla novo, zanjo še nepoznano, stopnjo košarkarske evforije v državi. Že tako je dvorana, ki sprejme nekaj več kot 12.500 gledalcev, razprodana za tekme domače reprezentance, po sanjskem začetku prvenstva pa je košarka na Finskem postala osrednja tema pogovorov. Vsa poročila na finskih televizijskih postajah se začnejo in končajo s košarko, najbolj iskan košček papirja v Helsinkih pa so vstopnice za dvorano Hartwall, ki so že v predprodaji dosegle astronomske cene, v povprečju blizu 100 evrov.

Slovenija je uvodni krog preskočila brez pretresov - zanesljivo je ugnala Poljsko, nato je imela tako kot vse ekipe v skupini A dan odmora, zdaj pa jo v slabih dvajsetih urah čakata dve preizkušnji.