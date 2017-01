V Union Olimpiji spet stavijo na Mermala

Košarkarji Union Olimpije so sinoči odigrali pivovarski derbi v Laškem, zdaj pa so z mislimi pri novi tekmi v ligi ABA. Dobro jim gre, sezona se preveša v drugo polovico, ko se bodo delile lovorike. Olimpija ne skriva ambicij, da bi rada prekinila sušo v klubskih vitrinah, ki so se včasih šibile pod težo lovorik. Trener Gašper Okorn je poleti sestavil ekipo, katere vrednost ni presegla 400.000 evrov. Tudi v upanju, da bo lahko sredi sezone, najpozneje februarja, tej zasedbi dodal igralca, morda dva. A to ne bo mogoče. Ker štirje nekdanji košarkarji zahtevajo slabih 100.000 evrov, je generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović suspendiral Union Olimpijo, ki zdaj ne more registrirati novih igralcev. Povrhu stari dolgovi vnovič trkajo na vrata. A jih zmaji ne smejo poravnati (pa saj tega denarja niti nimajo), ker jim to prepoveduje še vedno nedokončan postopek enostavne prisilne poravnave. Sklep sodišča še ni pravnomočen. To naj bi se zgodilo v prihodnjih desetih dneh.



Potem se bodo morali v Olimpiji odločiti, kako naprej. Predvsem se bodo morali o tem izjasniti sponzorji, ki še podpirajo klub. Zdi se, da se največji meceni kar ogibajo reševanja kluba oz. čakajo drug na drugega, kdo bo dal pobudo, da se zadeva premakne z mrtve točke. Po navadi je v klubu tako, da se zganejo vsi pet pred dvanajsto, ko že teče voda v grlo. Bilo bi zaželeno, da se tokrat zganejo prej. Večina dobrih poznavalcev je prepričanih, da bi moral povzdigniti glas in prevzeti pobudo nekdanji predsednik kluba Jože Mermal, šef sveta sponzorjev in prvo ime BTC Cityja. Nekateri celo menijo, da bi lahko Mermal uspešno nadomestil dosedanjega predsednika Janija Möderndorferja, ki čaka odrešitve, da se lahko mirne umakne. Zdaj poslanec SMC le še posoja svoje ime klubu, da je ta birokratsko pri življenju.



V klubu razmišljajo, kako bi se rešili dolgov, ki so še ostali. Skupni jezik iščejo s Finančno upravo Republike Slovenije, ki ji po lanskih podatkih dolgujejo 184.309 evrov iz naslova neplačevanja DDV ter 1463,30 evra, ki so predstavljali neplačane prispevke. Kot so nam povedali na Fursu, ima Olimpija na voljo opcijo plačila zaostalih obveznostih v 24 ali 60 mesecih. A ta zadnja opcija (plačilo v petih letih) je možna le če Olimpiji uspe enostavna prisilna poravnava. Ker pa ji ni, ostane možnost, da svoj dolg državi poravna v dveh letih. Predvsem zeleno-beli nujno potrebujejo finančno injekcijo, da bi lahko začeli pogajanja z upniki, ki čakajo na svoj denar.