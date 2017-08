V težjih prvinah vrhunsko, pri lažjih pa rado zašepa

LJUBLJANA – Evropsko prvenstvo v odbojki je pred vrati, slovenski srebrni junaki z zadnjega prvenstva stare celine bodo pred novimi izzivi. Po brušenju forme na prijateljskih tekmah na Poljskem in v Italiji so konec preteklega tedna zadnje finese pilili še pri velesili Srbiji. No, po srebrnem odličju na EP in praktično, prikrajšani le za podle igrice, uvrstitvi v elitni razred svetovne lige je odbojkarska velesila tudi Slovenija. Srbi so v zadnjih preizkušnjah pred EP obakrat zmagali, uvodnega dne s 3:2, naslednjega s 3:0 (22, 25, 23), a že izidi po nizih pričajo, da se je v Beogradu bil trd boj za uspeh v vsakem.

7. slovenska reprezentanca sodeluje na odbojkarskem EP.

»Tokrat je bilo vsega, igrali smo dobro odbojko. V drugem nizu smo vodili s petimi točkami razlike, če bi ga osvojili, bi tekma verjetno imela drugačen potek. Niti v prvem nizu ni bilo slabo, tako rekoč smo bili enakopravni veliki Srbiji. Tako je bilo tudi na prvi tekmi. Lahko bi igral na zmago, a hotel sem preizkusiti Jana Klobučarja in Žigo Šterna, ki ju z nami dolgo ni bilo. Hotel sem preizkusiti, ali lahko igrata na mestu Alena Šketa in na sprejemu začetnega udarca. To so nekatere stvari, na katere moram v tem trenutku gledati, ne pa na rezultat. Želel bi, da bi zmagali, a po drugi strani so tudi to zelo pomembne stvari,« je srbsko gostovanje ocenil slovenski selektor Slobodan Kovač. »Menim, da smo tako v prvem kot drugem nizu kar dobro igrali. A poznajo se tiste malenkosti, tudi v tretjem nizu, malenkosti, ki jih nismo dovolj dobro naredili. To so lažje stvari, v težjih prvinah in položajih, v obrambi in v bloku, dobro delujemo in vrhunsko igramo, zaostajamo pa pri lažjih prvinah, in to nam onemogoči, da bi konstantno igrali na visoki ravni in zmagali,« pa je po drugi tekmi proti Srbiji povedal kapetan Tine Urnaut.



Odbojkarji so na treningu v Srbiji ostali do danes, po vrnitvi v domovino pa bodo jutri odpotovali v Krakov, kjer jih v okviru skupine C v četrtek čaka prvi obračun evropskega prvenstva proti Španiji. Dva dni pozneje, torej v soboto, bodo Kovačevi fantje igrali proti Rusiji, v ponedeljek pa še proti Bolgarom.

Čas je, da slovenski odbojkarji iz jeze in kljubovalnosti dokažejo, da so jih neupravičeno oškodovali.

Prvouvrščeni iz vsake od štirih skupin neposredno napreduje v četrtfinale, drugo- in tretjeuvrščeni pa odhajata v dodatne izločilne boje za preboj med osem najboljših reprezentanc v Evropi. Slovenci bodo EP odigrali brez poleg Tineta Urnauta udarnega sprejemalca Klemna Čebulja, muči ga trebušna prepona, po razočaranju zaradi birokratične neuvrstitve v prvi razred svetovne lige pa je čas, da slovenski odbojkarji iz jeze in kljubovalnosti Evropi in tudi svetu dokažejo, da so jih neupravičeno oškodovali. »Na pripravah smo že dolgo, z vsemi potovanji, ki smo jih imeli, pride vse tudi za teboj. A glede na tekmovanje, ki je pred nami, moramo biti dovolj močni, da to postavimo na stran in se zberemo za evropsko prvenstvo, z glavami smo tam in ne drugje,« pravi korektor Mitja Gasparini. »Na pripravljalnih tekmah se je pokazalo, da so velika nihanja pri zbranosti, agresivnosti, ki jo damo na igrišče. Zagotovo znamo, če imamo res ogromno željo, igrati in smo agresivni, igra nam steče od samega začetka in je dosti lažje, lahko se kosamo z vsemi,« je še pripomnil član slovenske zasedbe, ki si odbojkarski kruh služi na Daljnem vzhodu, v Južni Koreji.