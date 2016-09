V Tacnu ponovitev olimpijske veselice

V današnjih viharnih časih je povsem v slogu, da se določeno življenjsko obdobje konča na deroči vodi. Tako bo tudi konec tedna, ko bo na savskih brzicah v Tacnu finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Peter Kauzer bo tako uspešno olimpijsko sezono končal v slogu, začelo pa se bo že danes na mirnejši gladini. Pozno popoldne bo paralelni slalom na Ljubljanici. Ker pa vse poti vodijo v Rim, bodo kajakaško-kanuistične v Tacen. Prireditelji so pred svetovnim pokalom prenovili spodnji del proge in imeli težave. »Pretanka plast betona je bila na skalah, te niso bile pravilno vložene v beton. Pod skale je prišla voda, zato je tlak beton porinil kvišku. Ker se je plast odlupila, je tam, kjer se delajo vodni vrtinci, začelo izmetavati skale in sta na dveh mestih nastala velika tolmuna, globoka meter in pol. Ta tolmuna sredi struge sta progo naredila nevozno. Zdaj so delavci Hidrotehnika položili večje skale in to bistveno bolje zabetonirali, tako da ne pričakujemo težav. Ob ponovitvi teh bo proga krajša in bo cilj višje. A menim, da jih ne bo, delavci so se v ponedeljek res potrudili. Pripeljali so velike skale in z njimi tlakovali spodnji del proge, zdaj je globina 70, 80 cm,« je navrgel generalni sekretar Kajakaške zveze Slovenije Jakob Marušič.



Hrastniška kajakaška raketa Peter Kauzer se je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru izstrelil do srebra, na zadnji tekmi svetovnega pokala v Pragi pa je manjkal zaradi poolimpijskih obveznosti. »Dostikrat sem že povedal, da odkar imam kolajno, se ji ne gleda v zobe, čeprav sem malce jezen za tistih 17 stotink sekunde, ki so mi zmanjkale za zlato. Dvakrat se mi je kolajna izmuznila, zdaj pa uživam v tem trenutku. Za tekmo v Tacnu pred domačimi gledalci sem bil vedno še ekstramotiviran. Bo tekma bolj za mojo dušo. Zelo bi bil vesel, če bi sezono zaključil na lep način. Za prenovo proge v Tacnu pa pravim, da je bil zadnji čas, da se je nekaj začelo delati. Povsod po svetu se proge gradijo, le v Sloveniji še nismo dobili modernega centra. Če so lahko centri za vse druge športe, bi bil lahko tudi za nas, saj smo ena najbolj uspešnih zvez v Sloveniji,« je bil iskren trikratni tacenski (2008, 2011, 2013) zmagovalec Kauzer, ki je za prihodnjo sezono le dodal, da se zmagovalnega konja in ekipe ne menja.



Lokalni tacenski kanuistični matador Benjamin Savšek bo poskušal doma odplakniti grenak priokus divje vode iz olimpijskega Ria, kjer je napadal odličje, a končal na šestem mestu. »Glavna tekma sezone so bile olimpijske igre, kjer se mi zaradi kazenskih sekund ni povsem izšlo. Vsekakor sem bil v vrhunski formi, tudi zdaj v Tacnu si želim na domači progi lepo končati sezono. Doma je bil vedno cilj dobro dirkati in upam, da mi bo uspelo preleteti progo in se bom za konec sezone veselil lepega rezultata. Po sezoni se bom usedel s trenerjem Jožetom Vidmarjem in drugimi, s katerimi sodelujem, in podebatirali bomo, morda bodo kakšni dodatki k treningu, a ne bom vsega podiral in začenjal z ničle. Če bo kakšna pozitivna sprememba, jo bomo v teh naslednjih štirih letih do naslednje olimpijade zagotovo poskušali vpeljati. Zdaj je čas za spremembe, bomo pa po sezoni videli, kakšne bodo,« je menil Beni, ki je v Tacnu denimo zmagal leta 2014. Konec tedna bosta v kanuističnem dvojcu seveda nastopila tudi Luka Božič in Sašo Taljat, sedma iz Ria.