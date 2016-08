V Stožicah brez pardona z evropskim debitantom

LJUBLJANA – Otroci odštevajo do začetka šole, slovenski košarkarji pa do začetka kvalifikacij. Prej bodo na cilju slednji, ki jutri ob 20. uri začenjajo boj za vozovnico za evropsko prvenstvo, kvalifikacije pa se bodo končale 17. septembra. Da bodo otroci mirno in ponosno šli naslednji dan, 1. septembra, v šolo, pa se od Gorana Dragića in soigralcev pričakuje, da kvalifikacije začnejo zmagovito.

Naloga bo vse prej kot lahka, čeprav je na drugi strani Kosovo, novinec na mednarodni sceni. Evropsko prvenstvo bo prihodnje leto na Finskem, v Romuniji, Turčiji in Izraelu. Tja se bodo uvrstili zmagovalci sedmih kvalifikacijskih skupin in še štirje drugouvrščeni. Že predhodno pa so si mesto na eurobasketu zagotovili evropski prvak in podprvak, Španija in Litva, ter udeleženke kvalifikacijskih turnirjev za igre v Riu (Francija, Srbija, Grčija, Italija, Latvija, Češka in Hrvaška). Slovenijo čakajo domače in gostujoče tekme proti Kosovu, Bolgariji in Ukrajini. »Kosovo je v položaju, ko nima kaj izgubiti. Vse, kar naredijo, bo dobro. So na začetku poti. Ne pričakujte zmage za 100 točk. Naša dirka je dolga šest etap. Po njej se bo delala analiza,« je včeraj dejal selektor Slovenije Igor Kokoškov, ki s sodelavci kuje plan za Kosovo. Nekaj posnetkov je dobil, analizirali so jih pozno v noč, velike filozofije pa ni.

V dresu Kosova bo treba paziti predvsem na Justina Doellmana, 207 centimetrov visokega Američana, ki je sprejel ameriški potni list, sicer pa je član Barcelone. »Pohvala vsem igralcem in strokovnemu štabu za opravljeno. Zdaj smo pripravljeni za želeni uspeh,« je cilje, preboj na EP, razkril športni direktor Matjaž Smodiš. »Čaka nas pravi evroligaški ritem, tekme pa ob sobotah in sredah,« je nadaljeval Kokoškov, ki ima v nasprotju z igralci precej izkušenj s kvalifikacijami. To bodo njegove že pete. Najprej je Gruzijo popeljal iz B v A divizijo evropske reprezentančne košarke, potem pa se trikrat zapored prebil na EP. »Proti Kosovu bo jasno, kako smo pripravljeni. Prva tekma je pa vedno neznanka,« je dodal kapetan Goran Dragić. »Priprav je konec, zdaj se začenja lepši del košarkarske zgodbe in teh kvalifikacij. Pokazati moramo, zakaj smo trenirali. Radi bi osrečili slovenski narod,« pa je pristavil Edo Murić.

Igralci Kosova prihajajo v Slovenijo danes, nocoj bodo že vadili v Stožicah. V minulih dneh je bilo precej govoric, da jim bo Fiba (Svetovna košarkarska zveza) dovolila nastop s kar tremi naturalizirami igralci. Pa je to bila bolj psihološka vojna. Dileme ni. Po naših podatkih bo jutri na parketu le prej omenjeni Doellman, preostala dva (Shawn Jones in Scott Bamforth) pa bosta čakala na priložnost na preostalih petih tekmah. Nasprotno od svojega kosovskega kolega Arbena Krasniqija pa slovenski selektor še ni določil dvanajsterice, ki bo začela obračun v kvalifikacijah.