V Stožicah bo vsak svoje sreče Kovač

Andrea Giani ni več selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance, srebrnih fantov z evropskega prvenstva leta 2015. Legendarni Italijan je pri delu s Slovenci navdušil z izjemnim strokovnim znanjem, taktično prefinjenostjo, psihološkim dojemanjem zadev, skratka, Giani je pokazal in dokazal, da je prava teoretična in praktična zakladnica odbojkarskega športa. Parmčan po uspešnem delu v letu 2016 in napredovanju v višji razred svetovne lige ni podaljšal pogodbe z Odbojkarsko zvezo Slovenije, odločil se je, da bo do uspehov pilil nemško izbrano vrsto. Na položaju slovenskega selektorja ga je zamenjal srbski strokovnjak Slobodan Kovač, ki prav tako premore zavidanja vreden igralski in trenerski pedigre. Kot odbojkar je z jugoslovansko reprezentanco leta 1996 na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil bron, štiri leta pozneje je v Sydneyju postal zlat. S trenerskega vidika velja s klubskega stališča omeniti, da je v dveh obdobjih vodil italijansko Perugio, v zadnji sezoni je s turškim klubom Halkbank iz Ankare osvojil nacionalno prvenstvo, reprezentančno pa je vodil svetovno velesilo Iran. Torej, znanje 49-letni Kovač ima, pa tudi pri psihološkem in mentalitetnem pristopu do slovenskih odbojkarjev ne bi smel imeti težav.



Zakaj vse to besedičenje? Slovenske odbojkarje namreč od srede do nedelje v Stožicah na ljubljanskem obrobju čaka kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2018, to bo v Italiji in Bolgariji, torej tako kot EP 2015. Zmagovalci šestih kvalifikacijskih skupin se neposredno uvrstijo na mundial, drugouvrščene pa čaka še dodatno sito za preboj na SP. Kapetana Tineta Urnauta in druščino po vrstnem redu v Stožicah čakajo Gruzija (sreda), Latvija (četrtek), Portugalska (petek), Izrael (sobota) in v nedeljo najtrša kost, Belgija; vse tekme bodo ob 17.30. Pred turnirjem je bilo bogato tudi na tržnici, slovenski reprezentančni podajalec Dejan Vinčić je iz Halkbanka prestopil v poljski Cerrad Czarni Radom, Jan Kozamernik iz ACH Volleyja v Trentino, Urnaut pa iz slednjega kluba v Azimut Modeno. Tako bodo igralci bolj mirne glave pričakali kvalifikacijski turnir za SP, v pripravah nanj pa so odigrali tudi tri tekme. Iran, ta je denimo delil 5. mesto na zadnjih olimpijskih igrah, je tudi šesti s SP leta 2014, so enkrat premagali s 3:2, nato z istim izidom izgubili, v soboto pa so morali v Šoštanju z 1:3 (-20, -19, 24, -18) priznati premoč Srbiji. »Svojim igralcem želim vcepiti miselnost, da morajo vedno zmagati. To je prva in osnovna stvar. Tokrat smo preveč spoštovali Srbijo. Tekmeci so odlično servirali, imeli smo težave na sprejemu, fantom pa sem poskušal dopovedati, da z udarci, s katerimi poskušamo izsiliti napako v bloku, na tej ravni ne bodo uspešni. V vsakem nizu so nas po petkrat uspešno blokirali, nam je v vseh to uspelo le štirikrat. Na zunanjih položajih smo bili v tej prvini resnično slabi. Lahko igramo precej bolje, je pa res, da smo naleteli na zelo razpoloženo Srbijo. Vsi igralci so imeli izjemen začetni udarec in nam povzročali težave. To je bila vsekakor dobra izkušnja, iz katere se moramo naučiti, da moramo – če hočemo zmagati – igrati precej bolje. Je pa denimo proti Iranu nekaj mladih, nadarjenih igralcev pokazalo, da niso le prihodnost reprezentance, ampak tudi njena sedanjost,« je analiziral selektor Slovenije Slobodan Kovač. Kapetan Tine Urnaut pa je dodal: »Največ težav smo imeli v igri za menjavo. Nismo mogli zaključiti prvih napadov in v vsakem nizu smo na ta račun izgubili po tri ali štiri točke. Nismo bili stanovitni in tako je težko igrati proti tako kakovostni reprezentanci, kot je Srbija.«



Pozitivna znamenja



Slovenske odbojkarice, po novem je vrsta precej pomlajena, pa kvalifikacijski turnir za SP na Japonskem od 31. maja do 4. junija čaka na Portugalskem. Izbranke novega selektorja, 48-letnega Italijana Alessandra Chiappinija, so uvodno pripravljalno srečanje za ta turnir odigrale proti Hrvaški in v Hočah zmagale s 3:1 (14, -32, 21, 25). Pred odhodom v Viano do Castelo se bodo pomerile še z Madžarsko, na Pirenejskem polotoku pa jih čakajo Nemke, Francozinje, Estonke, Portugalke in Finke. Formula za prebitje na SP je enaka kot pri fantih; prvi neposredno, drugouvrščeni pa gre na popravni izpit. Torej, vse je možno, a resnica je tudi to, da je slovenska vrsta selektorja Chiappinija, ki je denimo vadil tudi turške odbojkarice, močno pomlajena in zaradi tega precejšnja neznanka. Po tekmi s Hrvaticami so bile igralke zelo optimistično naravnane. »Tekma je bila lepa preizkušnja in menim, da smo prikazale dovolj dobro igro, čeprav menim, da smo sposobne pokazati še več. Ponosna sem na vse nas, da smo glede na to, kako malo časa smo skupaj, prikazale takšno igro,« je poudarila sprejemalka Lana Ščuka. Korektorica Iza Mlakar je vse zaokrožila: »Menim, da smo po dveh tednih priprav prikazale dokaj dobro igro. Počasi se že kaže, da se dobro ujamemo pri podajah in v bloku. Mislim, da smo igrale super, ampak vsekakor to lahko še izboljšamo. Do kvalifikacij imamo še nekaj časa, morale bomo še naprej dobro trenirati.«