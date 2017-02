V Srbiji lovi slovenski dres

Pri razvoju mladih slovenskih igralcev so v preteklosti sodelovali tudi srbski klubi. Jaka Klobučar in Edo Murić sta se kalila pri beograjskem Partizanu, zdaj je v srbski prestolnici tudi 19-letni krilni igralec Vlatko Čančar. Fant je po rodu s Primorske, kariero je začel v ŠD Koš Koper. Sprva sta nad njegovo kariero bdela Goran Jagodnik in Ivica Jurković, od lani pa je pod patronatom srbskega zastopnika igralcev Miška Ražnatovića. Čančar se je v Srbijo preselil lansko poletje. Lahko bi šel brez odškodnine, a je bil Ražnatović tako korekten, da je zmajem nakazal dobrih 90.000 evrov nadomestila, potem pa je Čančarja parkiral v svoj klub Mega Leks. Ni skrivnost, da je Mega Leks, eden od treh srbskih klubov v ligi ABA, razvojna ekipa, ki agenciji koristi za razvoj košarkarjev. Torej tudi Čančarja, ki je v prejšnji sezoni ob igranju v Olimpiji nabiral izkušnje tudi v Škofji Loki v LTH Castingsu. Tja so ga posodili zmaji, ki pa so ga občasno vpoklicali za evropske tekme. »Ravnal sem prav. Odhod v Škofjo Loko je bil pametna odločitev. Moral sem narediti korak nazaj, da sem lahko naredil potem dva naprej,« še danes ne obžaluje dvojnega programa in vadbe na Gorenjskem. Pričakoval je, da bo že v prejšnji sezoni dobil več minut v članski vrsti Union Olimpije. Tega ni bilo. Zato ni odlašal, ko je prišla ponudba iz Srbije. »Nisem preveč razmišljal. Ocenil sem, da lahko v Mega Leksu najbolj napredujem,« pripoveduje Čančar, ki si je v zadnjih petih mesecih pridobil zaupanje trenerja Dejana Milojevića.



»Trener Milojević je zahteven, a mi želi le dobro. Vadimo veliko, dopoldne so na vrsti individualni treningi, zvečer pa se zbere celotna ekipa in se pripravljamo skupaj,« opiše delovni dan v Beogradu, kjer ekipa trenira, domače tekme pa igra v Sremski Mitrovici. »Sezona je naporna, igrali smo tudi v ligi prvakov,« nadaljuje Vlatko, ki je z moštvom že končal nastope v novoustanovljenem Fibinem tekmovanju. Zdaj jih čakajo še končnica lige ABA, domači pokal in državno prvenstvo Srbije. V regionalni ligi igra po 19 minut (v povprečju ima 8,2 točke, 2,8 skoka, 1,6 podaje na tekmo). Rekorden izkupiček točk (23) je zabeležil proti makedonskemu MZT. V ligi ABA je zbral 21 nastopov, v ligi prvakov 14. »Predvsem moram izboljšati igro v obrambi,« se zaveda svojih pomanjkljivosti skromni fant, ki je z dobrimi igrami in potencialom prepričal tudi selektorja članske reprezentance Igorja Kokoškova. Čančar je lani prestal ognjeni krst v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. »Minulih dvanajst mesecev je bilo res lepih. Moja naloga pa je, da še naprej trdo treniram in dobro igram,« vse skupaj komentira Čančar. »Najprej si moram to zaslužiti, selektor odloča,« mu je kristalno jasno, da mesta v reprezentanci nima zagotovljenega, ampak si mora selektorjevo naklonjenost pridobiti z dobrimi igrami v klubu.