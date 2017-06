V Slovenijo brez biča, a z mislijo na brhke Štajerke

Odbojka z uspehi pridobiva domovinsko pravico med ekipnimi športi. Tudi v Sloveniji. Srebro z zadnjega evropskega prvenstva, suveren preboj na svetovno prvenstvo, slovenski igralci v najboljših evropskih klubih in ambiciozni ter trofejni selektor so argumenti v prid slovenske odbojke. Moško izbrano vrsto zdaj vodi pragmatični 49-letni Srb Slobodan Kovač, ki je trenersko pot začel v Radničkem iz Kraljeva, potem pa jo uspešno nadaljeval v Perugii (v štirih letih je bil dvakrat izbran za najboljšega trenerja v Italiji), Iran je popeljal do naslova azijskega prvaka, državni prvak pa je postal tudi s turškim klubom Halkbank iz Ankare. Z Odbojkarsko zvezo Slovenije je sklenil dveletno pogodbo, lačen pa je dokazovanja. S to lakoto po zmagah in uspehu bi rad okužil tudi igralce. Začetki so obetavni – Slovenija se je uvrstila na SP, zmagovito pa nadaljuje tudi v svetovni ligi. Selektorja Kovača smo ujeli na drugem koncu sveta.



Kot novi selektor ste stopili v uhojene čevlje. Legenda za legendo. Kaj vam pomeni vodenje slovenske reprezentance?



Od prvega trenutka trdim, da je zame velika čast, da sem sploh dobil možnost, da sem selektor Slovenije. Nisem trener neke reprezentance, ampak ekipe, ki je bila druga v Evropi. To je prestiž. Ali se bo to ponovilo, ne vem. Kot sem slišal, je bilo v igri za selektorja precej eminentnih imen, zato sem še toliko bolj ponosen, ker sem bil izbran in imenovan.



Ambicij vam ne manjka. Tako pravijo tisti, ki vas poznajo precej dlje in bolje kot mi.



Bil sem uspešen z Iranom in ekipo Perugie. Nazaj ne gledam, tega se lahko le spomnim, gledam le naprej. Zanimajo me najvišja mesta, želim biti prvi, če je to le mogoče. Slovenski reprezentanci, tem sijajnim fantom, bi rad vcepil željo po zmagi. Da bi se skupaj trudili za ta novi korak naprej.



Kako so potekala pogajanja okoli vaše pogodbe z Odbojkarsko zvezo Slovenije?



Pogovarjal sem se s predsednikom zveze, ki je povedal, da me zveza želi na čelu reprezentance. Najprej pa je z mano govoril moj igralec v klubu Dejan Vinčič, ki me je vprašal, ali me to delo zanima. Nisem skrival, da me mika sodelovanje s Slovenijo.



Kako pomemben je denar v vašem življenju? Je bil pomemben faktor v pogajanjih z našo zvezo?



V tem primeru so se moje ambicije povsem pokrile s slovenskimi. Ambiciozen sem bil kot igralec, tak sem tudi kot trener. Nisem prišel v Slovenijo zaradi denarja, ampak zato, ker sem prepričan, da lahko naredimo nekaj velikega. Že res, da bi bilo dobro, da bi imel v pogodbi visoke zneske. A imam tudi srečo, ker delam v klubu, zato v Slovenijo ne prihajam zaradi denarja.



