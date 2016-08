V Sloveniji ni lahko biti košarkarski trener

MARIBOR – Včasih ni manjkalo košarkarjev, ki so na tekmo dosegli 20, 30, tudi 40 točk. Eden od teh je bil Mariborčan Darko Mirt. »Imel je roko,« bi znali povedati kronisti, ki so vestno spremljali slovensko klubsko in reprezentančno košarko v 80. in 90. letih minulega stoletja. Dvakrat je zmagal v metanju trojk na tekmi zvezd, bil je tudi državni reprezentant.



Hotel ga je Simeunovič



»Še vedno igram veteransko košarko, redno hodim na rekreacijo in turnirje, tudi na tekmah sem pogosto, da spremljam, kaj se dogaja,« nam pove v preddverju dvoran Tabor, kjer smo si segli v roko, potem pa si skupaj ogledali tekmo Slovenije in Makedonije. Darko je prišel tri četrt ure prej. Da smo se malce pogovorili in obudili spomine. Precej se jih je nabralo. Darko je bil nadarjen nogometaš in tenisač, rad je igral tudi košarko, ki ji je posvetil življenje. Zakaj točno, še sam ne ve. Se pa spomni, da ga je trener nogometašev Vojislav Simeunovič prišel prosit, naj se vrne v nogomet, a je ostal zvest košarki. Začel je v KK Maribor Branik, potem pa prestopil v ŽKK Maribor. Igral je do 38. leta – poleg mariborskih klubov se je preizkusil tudi v ljubljanski Olimpiji, Celju in v avstrijskem Grazu. Med trenerji, ki so ga vodili, ceni in spoštuje vse, izpostavi pa dva, ki sta se mu še posebno vtisnila v spomin. »Od vseh sem se veliko naučil, največ pa mi je dal Zmago Sagadin, s katerim sem sodeloval v Mariboru in Olimpiji,« začne Darko, potem pa spomni na profesorja Petra Penka, ki mu je pomagal pri kaljenju meta. »Nekaj sem imel podedovanega, drugo pa je plod trdega dela. Tudi po 500 žog sem zmetal po treningu, profesor Penko mi je podajal. Dokler nisem dosegel norme, nisva šla iz dvorane,« se spominja Darko. V Olimpijo je šel po osamosvojitvi države. Sagadin ga je poklicali avgusta 1991 ob petih popoldne. Za odločitev je imel na voljo pet ur. »Doma smo sklicali sestanek, žena je podprla idejo, meni pa je bilo v veliko čast, da me želi Olimpija,« pove Darko, ki je bil naslednji dan z ekipo že na poti na priprave v Zadar. Leto in pol je ostal v Ljubljani, igral pa je bolj na položaju organizatorja igre. Na levi strani je imel ob sebi Dušana Hauptmana, na desni pa Petra Vilfana. Na račun te trojke je februarja leta 1992 komplimente izrekel tudi trener grškega Panioniosa Dušan Ivković. Grki so šele po treh tekmah izločili Olimpijo v polfinalu evropskega pokala.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«