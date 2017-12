V selektorjevih mislih tudi Udrih

LJUBLJANA – V letošnji sezoni ima Slovenija le enega košarkarja v ligi NBA, to je Goran Dragić. V zadnjih tednih je na delo v enem izmed klubov severnoameriške poklicne košarkarske lige računal tudi 35-letni Šempetrčan Beno Udrih, ki je v ZDA in Kanadi pustil globok pečat, od leta 2004 do lanske sezone je bil član osmih klubov. Nazadnje je bil v Detroitu, s San Antoniem pa je bil v letih 2005 in 2007 tudi prvak lige. Zdaj je to obdobje mimo, Udrih se je vrnil v Evropo. Do konca sezone bo nosil dres Žalgirisa, ki ima po 14. krogu evrolige devet zmag in le pet porazov. Zasedba trenerja Šarunasaša Jasikevičiusa navdušuje, z Udrihom pa so dodali v ekipo igralca z idejo, dobrim napadom in veteransko preudarnostjo. Kot so povedali litovski kolegi, se bo Udrih v teh dneh pridružil ekipi, debitiral pa naj bi 5. januarja, ko Žalgiris v 16. krogu evrolige gostuje pri beograjski Crveni zvezdi. Udriha so že v minulih sezonah vabili, naj se vrne na staro celino, a je vsakič našel način, da je ostal v ZDA. Bil je na seznamu želja Panathinaikosa in Olympiakosa, verjetno tudi Maccabija, kjer je v sezoni 2002/03 naredil dober vtis. Pričakovati je, da se bo znašel tudi tokrat, čeprav ga več kot desetletje ni bilo na evropskem parketu. Ne nazadnje je iz takih in drugačnih razlogov manjkal tudi na reprezentančnih akcijah – v letih 2005 in 2009 ga je ustavila poškodba, 2010. pa mu niso bile pogodu razmere v ekipi.

Na pomoč tudi Nachbar

Danes so drugi časi, novo vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS) pač ve, kako se stvari, košarkarjem in trenerjem, streže. Temu v prid govorijo izvrstni rezultati reprezentanc, s katerimi KZS končuje leto. Ker dobrih igralcev ni nikoli odveč, sistem kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa je do košarkarskih velesil (torej tudi do Slovenije) krivičen, pride prav vsak par dobrih rok. Selektor Radovan Trifunović nam je na božični večer potrdil, da je v stiku z Udrihom. Na hipotetično vprašanje, ali bi ga poklical na pomoč, če bi Žalgiris dovolil svojim igralcem, da igrajo v kvalifikacijah za SP 2019, pa se pričakovano ni mogel izreči. Odnosi med evroligo in Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) so še vedno na mrtvi točki: Fiba vztraja pri svojem, evroliga pa pri svojem. Februarja se bodo nadaljevale kvalifikacije z očitno zdesetkanimi reprezentancami. Morda pa se bodo v prihodnjih mesecih bolj zase postavili igralci evrolige, ki se povezujejo v nekako predhodnico sindikata. Glavni protagonist oblikovanja združenja igralcev je Udrihov prijatelj Boštjan Nachbar.