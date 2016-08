V Rio tudi paraolimpijci

Po olimpijskih igrah bodo na svoj račun prišli tudi športni invalidi, Brazilija in Rio de Janeiro bosta med 7. in 18. septembrom gostila 15. paraolimpijske igre. Tudi s slovensko udeležbo, osmerica bo branila barve in poskušala popraviti bero 20 medalj, ki so jih osvojili v časih samostojne Slovenije, skupaj pa kar 47 od leta 1972, odkar organizirajo igre. Prvo (bronasto) je osvojil metalec diska Jože Okoren (leta 1972), prvo zlato pa istega leta atletinja Pavla Sitar - Benček v vožnji na 60 metrov. Tokrat se v areno podajajo plavalec Darko Đurić, kajakaš Dejan Fabčič (v Rio bo odpotoval jutri), atlet maratonec Sandi Novak, kolesar Primož Jeralič in strelci Veselka Pevec, Franc Pinter, Franček Gorazd Tiršek ter Damjan Pavlin. Trojec Pevec, Jeralič, Novak bo debitiral na igrah, Pinter pa odhaja na svoje sedme. »Vsake igre so zgodba zase,« pove dobitnik in ponosni prejemnik štirih paraolimpijskih odličij. »Letos, se lahko zgodi marsikaj,« napoveduje Pinter, ki se bo meril z zračno puško stoje in leže ter malokalibrsko leže in trojni položaj. »Vsi treniramo in se borimo v želji, da bi dosegli kar se da dober rezultat. Ne bi se branil razpleta, o katerem ste govorili. Želim si, da se ob moji vrnitvi spet veselimo,« Tiršek ne bi imel nič proti, da ponovi svoje debitantske igre v Londonu, kjer je bil srebrn z zračno puško stoje. Z visokimi cilji odhaja v Rio tudi plavalec Darko Đurić, ki bo nastopil v štirih kategorijah, največ pa pričakuje v svoji paradni panogi 100 m prosto. Za nameček je ta panoga na vrsti že prvi dan tekmovanja. »Ogledala si bova odprtje, potem pa s prvim avtobusom v vas, da se Darko dobro naspi,« že ima izdelan plan Darkov trener Alen Kramar. Strelska ekipa in Darko imata nekaj prednosti, saj sta njuna trenerja Polona Sladič in Alen Kramar letos sodelovala že na olimpijskih igrah (Sladičeva trenerka Žive Dvoršak, Kramar spremljevalec Špele Perše). »To je bila dobra izkušnja. Okoliščine Ria so mi znane, poznam olimpijsko vas in strelišče. Upam, da bodo delovali prevozi,« je povedala Sladičeva, Kramar pa je pozorno spremljal razmere v plavalnem bazenu in prehrano, za katero upa, da bo boljša kot prejšnji mesec. Če je nekaj dvomov o hrani, pa jih ni nič glede Darkove forme. »Dobro sem pripravljen. To sem videl na zadnjih treningih, ko sem opravil vse, kar je od mene zahteval trener Alen,« je bil dobro razpoložen tudi Đurić, ki je odletel z Aerodroma Jože Pučnik v Južno Ameriko plavat na 100 m prosto, 50 m delfin, 200 m, 50 m prosto. Pred delegacijo pa sta v Brazilijo odpotovala vodja odprave mag. Branko Mihorko in njegova pomočnica Špela Rozman Dolenc. Po prvih podatkih so ju pričakali dokaj urejeni prostori. Slovenijo bodo na igrah v Riu zastopali tudi sodniki (Patricia Fras, Peter Judež, Nejc Jakič, Anja Vreg, Vladimir Jeglič, Janko Plešnik) in kontrolorji sojenja (Žarko Tomšič, Peter Končnik).