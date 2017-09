V reprezentanco ne sme, je pa kapetan v Turčiji

ISTANBUL – Tudi v letošnji sezoni bo imela Slovenija predstavnike v močni turški košarkarski ligi. Sašo Filipovski bo še naprej vodil aktualnega turškega pokalnega prvaka Banvit, v ekipi bo kapetan Gašper Vidmar, njun klub pa domuje dve uri vožnje s trajektom iz Istanbula. V pred dnevi v zeleno prebarvanem Istanbulu bosta igrala Edo Murić in Jaka Klobučar. Slednji začenja svojo tretjo sezono v dresu Istanbula BB, kot se imenuje njegov klub.

Družina srečna

»Ponudili so mi dobre pogoje in sprejel sem jih. Na mesto in Turčijo smo se lepo navadili. Smo mlada družina. Da bi se selili in selili, nam ne diši,« Klobučar poudari, da je imela pomembno vlogo pri odločitvi tudi družina – sin Jaša in žena Daša, ki se bosta očetu in možu pridružila v prihodnjih dneh. Očka Jaka pa je že v akciji, sinoči je odigrali prvo uradno tekmo sezone. Istanbul BB prvič nastopa v Evropi, v dveh tekmah bodo poskušali izločiti nemški Würzburg in se prebiti korak višje v kvalifikacijah za Fibin evropski pokal. »V klubu so ponosni, ker smo si zagotovili nastop v evropskem pokalu. Prvič je, da se pojavljajo na mednarodni sceni, zato temu pripisujejo velik pomen,« razkrije Jaka, ki je s klubom del priprav na sezono opravil tudi v Sloveniji, vadili so v Kranjski Gori, za tem pa kar dvakrat gostovali v Nemčiji na prijateljskih tekmah. Tudi zato skoraj ni imel časa, da bi v Istanbulu spremljal končnico evropskega prvenstva. A je bil v mislih s svojimi nekdanjimi soigralci. »Motil jih nisem. Sem pa vesel, ker jim je uspelo. Vidi se, da so dihali drug za drugega, zato jim je uspelo v svoji nameri,« se je Klobučar iskreno razveselil zlata Slovenije. Ni veliko manjkalo, da bi bil tudi Jaka poleg, a se je zavoljo težav s hrbtom odpovedal nastopu. »Če hočem še igrati košarko, sem moral to storiti. So mi pa zdravniki že povedali, da se bom pač moral navaditi na te bolečine,« je dodal Jaka in dal med vrsticami vedeti, da reprezentanca niti v prihodnje ne more računati nanj. Še najmanj sredi sezone, ko bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

Združeni narodi Jugoslavije

Nad klubom se ne pritožuje. Letos imajo že prej omenjene evropske ambicije, so redni plačniki, za klubom pa stoji močna občina, ki podpira šport. Klobučar je tudi kapetan moštva. »Tu sem, da pomagam razvijati mlade igralce. Kapetanska vloga je še najmanj pomembna,« ostaja skromen. Prizna pa, da se v njihovem klubu sicer držijo preverjene turške taktike. »Pri Turkih je tako, da kupijo šest malce boljših košarkarjev. Preostala mesta zapolnijo mladi domači igralci. Pri nas je malce drugače kot drugje, saj se v klubu s trenerjem Erdoganom na čelu trudijo, da bi mladi dobili priložnost in igrali resno košarko,« pripoveduje Klobučar. Ekipa se je okrepila, v njej sta tudi srbski reprezentant Stefan Birćević in hrvaški reprezentant Ivan Buva. Bodo »Združeni narodi Jugoslavije« tudi letos mešali štrene turškim velikanom? »Upam. Lani nas je razbil le Fenerbahče!« še pristavi Jaka.



Če bi padli Španci Vsi v Turčiji so opazili, da pretiranega zanimanja med Turki za eurobasket ni bilo. »Povsem drugače bi bilo, če bi Turčija izločila Špance v osmini finala,« nas pouči Jaka, ki se je navadil na življenje v 15-milijonskem mestu. »Vem, kdaj grem lahko z avtom na cesto,« smeje poudari in nam položi na srce, naj se ogibamo gneče po 15. uri.