V reprezentanci so lahko le še močnejše

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v nedeljo po šestih letih premora začela boje na svojem petem evropskem prvenstvu, letošnja izdaja EP bo na Švedskem. Slovenke so se na eurohandball uvrstile kot najboljša tretjeuvrščena ekipa v kvalifikacijah, v skupini A v Stockholmu pa bodo na prvenstvu stare celine tekmice Srbija (nedelja ob 15.15 uri), bronasta z zadnjega EP Švedska (torek ob 20.45) in naslednji četrtek ob 18.30 evropske podprvakinje Španke. V drugi del evropskega prvenstva, sestavili se bosta dve skupini s po šestimi izbranimi vrstami, se uvrstijo prve tri reprezentance iz vsake od štirih skupin. Najboljša slovenska uvrstitev na prvenstvih stare celine je sicer 9. mesto iz Madžarske leta 2004.



Slovenske izbranke so z odlično kemijo v ekipi prešle jugosito (Črna gora, Hrvaška, Makedonija) v kvalifikacijah, so v pripravah za EP to še nadgradile, smo vprašali selektorja Uroša Bregarja, ta je sicer klubsko vrsto Krima odlično izpilil do uvrstitve v drugi del lige prvakinj. »Kemija je tako ali tako že bila, vedno je bila dobra, niti je ni bilo treba dvigniti. Vse punce so se odzvale na priprave, dobro delajo, so motivirane,« je začel Bregar, ki nima težav s poškodbami igralk. No, slovenska vrsta bo na EP na Švedsko odpotovala šele dan pred svojo prvo tekmo, igralke od Rokometne zveze Slovenije pa tudi ne bodo dobile dnevnic. »Obljubljena nam je bila nagrada za uvrstitev na evropsko prvenstvo, baje bo tudi izplačana, dnevnic pa ni že vrsto let. To ni nič novega. Zaradi uvrstitve na EP smo zadovoljni in srečni, tu ni nobenega pogojevanja s kakšno stvarjo,« je nadaljeval, o uvodni, ključni tekmi s Srbijo pa je selektor Uroš Bregar navrgel: »Srbija je na papirju najlažji nasprotnik, a morate se zavedati, da Srbija lahko premaga denimo Švedsko ali Španijo. Pripravljamo se na prvo tekmo, iščemo pluse in minuse, ki bi nam na koncu lahko prinesli pozitiven rezultat. A Srbija je kakovostna in uigrana reprezentanca, ima zelo dobre posameznice, sami pa bomo s svojo kemijo vse poskusili obrniti v naš prid.«



Dodatna samozavest



Slovenski legionarski kontingent na EP bosta sestavljali tudi Tamara Mavsar in Neli Irman. »To je naše prvo prvenstvo po šestih letih, zato so pričakovanja še večja. Dejstvo pa je, da gremo v prvo tekmo vseeno z mirnimi glavami, vsi vemo, kaj prinaša uvodno srečanje. Zato na treningih posvečamo pozornost vsakemu detajlu. Vsi vemo, kaj prva tekma in zmaga prinašata, tudi zagon za naprej. Dejstvo je, da je ta s Srbijo ena od, v narekovajih, lažjih tekem v skupini, Švedska in Španija sta še nekoliko močnejši. Tekme, kot je ta s Srbijo, se dobivajo v obrambi, ta bo ena od ključnih prvin, a tudi v napadu bomo morale biti zbrane,« meni Tamara Mavsar, ki je tudi na klubskem prizorišču zadovoljna z dvigom ravni igre svojega Vardarja v ligi prvakinj. »Skupaj smo že nekaj časa, punce se poznamo, igramo v dobrih klubih, kar nam daje dodatno samozavest. Ko se zberemo v reprezentanci, se zavedamo, da smo skupaj lahko še močnejše. To nam daje energijo za naprej, na evropskem prvenstvu bomo poskušale to energijo spraviti na vrhunec. Tekma s Srbijo je najpomembnejša, na prvenstvo bomo prišle spočite in pripravljene ravno na to srečanje. Z zmago bi bilo lažje priti do vstopnice za nadaljevanje,« pa razmišlja igralka Budućnosti Neli Irman.