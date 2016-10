V lase sta si skočila KZS in Union Olimpija

LJUBLJANA – Minuli vikend se je začelo tekmovanje v regionalni ligi ABA, ki je vstopila v 16. sezono, tudi z dvema slovenskima kluboma Union Olimpijo in Krko. Tekmovanje sta začela s polovičnim izkupičkom (Krka je v soboto doma z 81:64 porazila makedonski klub Karpoš Sokole), nocoj ju čaka medsebojni obračun v Stožicah. Pa ne za točke lige ABA, kot bi sprva pomislili, ampak le za točke v domačem prvenstvu ligi Nova KBM.



Dogovor padel v vodo



Košarkarski zvezi Slovenije je uspelo, da prvič po sezoni 2000/01 v državnem prvenstvu nastopajo vse ekipe že od prvega kola. Kar je dobro v prvi vrsti za KZS, ker lahko boljše trži tekmovanje. Kako bo to dobro za klube, bomo šele videli. Ker ima Olimpija precej naporen urnik (od 29. 9. do 27.12. kar 34 tekem), ker igra tako v ligi ABA, domačem prvenstvu in evropskem pokalu, Krka pa ob domači ligi v regiji, sta se ekipi načelno strinjali, da bi tekma slovenskega državnega prvenstva štela tudi za točke lige ABA.

