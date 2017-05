V kajakaški Planici tudi olimpijski junak Kauzer

LJUBLJANA – Zdaj ni sezona za dvoranske športe. Rokomet in druge postavimo v zapeček, dajmo pa prostor tistim, ki se dogajajo pod milim nebom. Slalom na divjih vodah je takšen, privlačen, na kakšni naravni progi v gorskem okolju ga je milina gledati. A tudi Tacen ni od muh. Tam bo od 31. maja do 4. junija evropsko prvenstvo, no, 31. maja je sicer slovesno odprtje pred ljubljansko mestno hišo, za komplete odličij pa se bodo potegovali tudi številni slovenski aduti. Kateri? Dame imajo prednost, torej v kajaku bodo veslale Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak, v kanuju, še sveži ženski disciplini, pa Nina Bizjak, Alja Kozorog in Lea Novak.



Fantje se lahko v kajaku bohotijo s Petrom Kauzerjem, Žanom Jakšetom in Martinom Srabotnikom, v kanuju pa z Benjaminom Savškom, Anžetom Berčičem in Luko Božičem. Ta bo nastopil še v kanuju v dvojcu s Sašem Taljatom. Ne smemo pa pozabiti, da bodo naši fantje in dekleta močni tudi v ekipnih vožnjah. Torej čolnov, ki lahko iz Save potegnejo žlahtno kovino, je veliko, če bi tekmovalci vsa odličja, ki so jih osvojili na športni poti, denimo dali v svoja plovila, bi jih lahko potegnilo celo na dno rečne struge. »Smo svetovni prvaki v tem, kako z najmanj denarja in ljudmi prirediti tekmovanje. A ni skrbi, vse bo nared,« je najprej raportiral vodja tekmovanja letošnjega EP Jakob Marušič. Direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc je pridodal: »Prijavljenih je 23 držav, čakamo še Irsko, ta bi bila 24. Vsi najboljši bodo na startu, ni se bati za kakovost tekem. Upam pa, da bo vodostaj Save takšen, da za udeležence tudi v spodnjem delu proge ne bo težav.«



Slovenske ambicije bo v Tacnu torej treba poslati v vesolje, tu pa je glavna hrastniška raketa. Peter Kauzer je bil na zadnjem EP v slovaškem Liptovskem Mikulašu sicer četrti, je pa nato na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pribrzel do dolga leta želene kolajne, srebrne. Posamično ima 33-letni Hrastničan že naslov najboljšega v Evropi, zmagal je leta 2010 v Bratislavi. »Moje športno načelo je, da si najboljši od najboljših, ne pa, da zmagaš zaradi napake drugih. Zadovoljen sem, da se je na tacenski progi naposled začelo nekaj delati, saj jo je že načel zob časa. Sicer pa se pred evropskim prvenstvom počutim dobro, sproščen sem, komaj čakam na tekmovanje. Tacensko progo poznam do potankosti, je pa specifična proga, kjer te lahko hitro kaj preseneti. Voda se nenehno spreminja, proti njej ne moreš kaj veliko. Niti ena vožnja ni ista, niti en val ni, kot je bil. Zato pa je tolikanj bolj zanimivo. V Tacnu bom razočaran v primeru, da bom opravil vožnjo, kot jo znam, pa ne bo odličja. Če bom storil napako, upam, da je ne bom, in zaradi tega ostal brez kolajne, pa verjemite, da bom zelo razočaran. Ampak na samega sebe, ne na koga drugega. Za zdaj se še čutim toliko sposobnega, da če odveslam tako, kot znam, lahko zmagam na vsaki tekmi,« je bil sproščen Peter Kauzer.



Poskoči srčni utrip



Benjamin Savšek je bil na slovaškem EP polfinalist, ni se mu izšlo niti na OI. Je pa na prvenstvu stare celine pred dvema letoma že osvojil posamično zlato. »Temu nastopu v Tacnu sem se veliko posvečal. Imam visoka pričakovanja, upam, da mi bo uspelo ohraniti mirno glavo, ker doma rad malce poskoči srčni utrip. Zaradi domače proge imamo Slovenci nekaj prednosti. Sicer se ne upam preveč spuščati v rezultatske cilje, ampak se bolj osredotočam na to, da mi uspe res dobra vožnja,« je mirno razlagal Beni Savšek. Urša Kragelj ima od lani še vedno naziv evropska podprvakinja, bronasta je bila leta 2010. »Evropsko prvenstvo je posebna tekma, ker je pač doma, želja po rezultatu je velika. Če bo za EP nizek vodostaj, bo za vse zelo težko. Nižja ko je voda, težji je zadnji padec, ker se vedno bolj zapira, voda se meša. Če bi vodostaj padel še bolj, kot je že zdaj, bi bilo pametno cilj postaviti višje,« je povedala tekmovalka, ki je športno pot začela na bistri hčerki planin, jasno Soči. »Komaj čakam na tekmovanje, takšno na domačem terenu je nekaj posebnega. Tudi zaradi že omenjene domače prednosti,« je poudarila kanuistka Nina Bizjak. Luka Božič bo imel na EP na tacenski Savi pod Šmarno goro dvojno delovno obremenitev, nastopil bo v C-1 in C-2. »Kanuistični dvojec je bila lepa, dolga zgodba, v Tacnu pa se bova s Sašem Taljatom poslovila od navijačev, to bo dobra nota za vse in lep zaključek najine kariere v C-2. Imamo pa Slovenci določeno prednost, Tacen je specifična proga,« je omenil Božič, lani s Taljatom srebrn na EP. Bila sta tudi že svetovna prvaka. Ker razreda C-2 ni več v olimpijskem programu, se je Primorec usmeril v enojca. »Pred tacenskim EP sva do zdaj s Taljatom opravila le dva treninga. Ko sem se usedel v čoln, sem imel boljši občutek kot lani ob koncu sezone. Meni C-2 na letošnjem EP ni prioriteta, enojec bo glavna disciplina. S Taljatom lahko presenetiva ali pa tudi ne. Šla bova sproščeno, in kar bo, bo,« je navrgel Luka Božič. Za konec še vremensko-vodno stanje od vodje programa vrhunskega športa pri KZS Jerneja Abramiča: »Vreme služi, vodostaj je idealen, resda bi vode lahko bilo še malce več.«