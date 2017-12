V Domžalah klešejo nov slovenski teniški biser

Leto, ki se poslavlja, si bo zagotovo zapomnila 15-letna Domžalčanka Pia Lovrič, ki s svojimi teniškimi udarci in uspehi opozarja nase doma in na tujem. »Od 5. leta že igram tenis,« nam pove, ko jo obiščemo v športni dvorani v Domžalah. V resnici je na polovici delovnega dne. Zjutraj je že opravila kondicijski trening (po navadi se nanj odpelje v Ljubljano), zdaj preganja žogico in pili udarce, zvečer pa še enkrat kondicija. »Tenis imam preprosto rada. Za šport sem bila nadarjena že v vrtcu. Vzgojiteljica je svetovala mami, naj se začnem ukvarjati z njim. Tako se je vse skupaj začelo,« pove Pia, ki trenira pod taktirko 37-letnega Igorja Ogrinca.

Izjemen napredek

Pia ima naporen urnik, a se ne pritožuje. Letos je končala osnovno šolo, zdaj obiskuje srednjo trgovsko. Pravi, da ji ustreza, saj si zaradi statusa športnice prilagodi tudi spraševanje. »Včasih sem utrujena, a imam vsak teden vsaj en dan povsem prosto. To je dan za regeneracijo. Čeprav precej treniram, se s tenisom zelo zabavam,« poudari sogovornica, ki se zaveda, da ji brez podpore družine ne bi šlo, zato je domačim (ima še dve sestri in polbrata) zelo hvaležna. Na turnirjih jo redko spremljajo, to prepuščajo trenerju Ogrincu. Leto 2016 je končala kot 18. igralka na svetovni lestvici do 14 let. Letos bi morala v kategorijo U16, a so se zavestno odločili, da to preskočijo in se merijo v mladinskem rangu (U18). »Menim, da je že dovolj dobra zanj. Temu pritrjujejo rezultati: od 2500. mesta je prišla v slabem letu do 413. Po novem letu bo celo 300! To pa je precej več, kot smo si zadali, ko smo načrtovali sezono,« ponosno pove Ogrinc. Če bo šlo tako naprej, bo Pia kmalu pripravljena na članske turnirje. »Tega se veselim, počasi se temu približujemo. Prihodnja tri leta bodo odločilna,« se resnosti projekta zaveda mladenka, ki jo krasita napadalna in preudarna igra ter izjemen občutek branja situacije in predvidevanja. Največ rezerv ima na področju kondicije, moči udarcev in kratkih žog.

