V boj z mogočno Rusijo

Slovenska ženska košarka se lahko s ponosom ozre na leto, ki se poslavlja. Članice so se prvič v zgodovini uvrstile na evropsko prvenstvo, reprezentanca do 20 let se je prebila v elitno divizijo A evropske košarke, za nameček bodo dekleta edina, ki bodo imela v prihodnjih dneh all star tekmo. Moška je prestavljena za nedoločen čas. Selektor ženske izbrane vrste Damir Grgič v teh dneh kuje načrte za leto 2017, junija bi rad na vražje Slovenke opozoril celotno Evropo.



Križem rok ne sedijo niti na Košarkarski zvezi Slovenije, kjer so na pobudo srbske košarkarske zveze 16. decembra oddali prijavno dokumentacijo za organizacijo evropskega prvenstva, ki bi ga leta 2019 družno gostili Slovenija in Srbija. V Ljubljani in Celju bi igrali redni del (torej dve skupini), dve pa v Srbiji, ki bi ji pripadel tudi zaključni del – finalni obračuni. Slovenija je v to privolila, v prihodnjih dneh pa bo tudi jasno, kako se bo razdelila kotizacija, ki jo mora organizator (torej Slovenija in Srbija) poravnati Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba). Šlo naj bi za okoli 600.000 evrov. Če že Srbi gostijo večji del tekem, je pričakovati, da bodo pokrili nekoliko več stroškov. Pri kritju teh sredstev naj bi pomagala tudi država. Ne nazadnje že v vladi sedijo ljudje, ki imajo košarko radi oziroma jo celo igrajo. Premier Miro Cerar je navdušen košarkar, sledi mu minister za infrastrukturo Zdravko Počivalšek, nad košarko je navdušen tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. Da Slovenija zna organizirati taka tekmovanja, je dokazala večkrat. Zadnjič lani, ko je v Celju zgledno organizirala evropsko prvenstvo mladink.



Ali bosta Srbija in Slovenija uspešni pri kandidaturi, pa ni odvisno le od njiju. Na naslov Fibe je prišla morda celo konkretnejša ponudba iz Rusije, ki bi rada prvič v moderni zgodovini gostila prvenstvo stare celine. Moskva je bila organizatorka evropskega prvenstva zdaj že daljnega leta 1952, a takrat je bila to še Sovjetska zveza. Ker na ruskih tleh tako dolgo ni bilo prvenstva, obstaja utemeljena bojazen, da bi Fiba tekmovanje dodelila prav Rusiji, ki veliko vlaga v košarko. »V Sloveniji imamo 15 resnih klubov. Rusija jih ima več kot 500,« selektor Grgič opozarja na položaj ženske košarke pri nas in v Rusiji. V isti sapi pa doda, da verjame, da sta košarkarski zvezi Slovenije in Srbije vložili dovolj dobro kandidaturo, ki bi prepričala funkcionarje Fibe. Ne nazadnje bi bilo tako tekmovanje (že 37. po vrsti) velika spodbuda za žensko košarko na tem koncu Evrope in nadgradnja narejenega v minulih letih. Slovenke so prišle med evropske velikane, Srbija pa je aktualni evropski prvak, osvojila je tudi bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.