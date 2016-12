V boj z ekipo brez slabih plati

Rokometaše Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov po domačem trilerju in neodločenem izidu z Meškovim že čaka nova naloga. Danes ob 18.45 bodo v 9. krogu skupine B gostovali na Madžarskem pri Picku iz Szegeda, ki so mu morali priznati premoč v svojem Zlatorogu. V stremenju za šesto mesto v skupini in s tem še za zadnjo vstopnico za uvrstitev v osmino finala LP pa že poveličujemo rokometni boj za usodo. Torej vrstni red od 5. mesta navzdol v skupini B je naslednji: Meškov 9 točk, Celje Pivovarna Laško 5, Kristianstad in Zagreb po 4. Odigrani sta bili namreč že dve tekmi 9. kroga; švedski Kristianstad in Meškov sta se razšla brez zmagovalca, zadnji Zagreb pa je doma ugnal Rhein-Neckar. Bilo je tako, kot smo že zapisali, švedski in hrvaški klub se v boju za 6. mesto ne bosta predala vse do konca.



Celjani se bodo pri klubu, katerega glavni pokrovitelj je proizvajalec suhomesnih izdelkov, poslovili od lige prvakov za letošnje leto, bodo pa nato imeli natrpan urnik v regionalni ligi SEHA. Pick iz Szegeda s trenutnim skupinskim tretjim mestom zanesljivo plove proti osmini finala, gostovanja slovenskega prvaka pa se bodo zagotovo najbolj razveselili trije slovenski rokometaši v madžarskih vrstah. Staš Skube, Mario Šoštarič in Matej Gaber knežjih fantov sicer ne bodo pogostili s točkama, bo pa padla kakšna domača beseda. Besede pa so že padle iz ust trenerja Celjanov Branka Tamšeta. »Ekipa Szegeda je močna v vseh pogledih, igralsko, organizacijsko in finančno, spada v vrhnji del evropskega rokometa. Njenim rezultatom se ne čudim, ima izjemno dobro selekcionirane člane, kakovostno je zapolnjena na vseh igralnih mestih. Na posameznih položajih ima po dva ali celo tri kakovostne igralce, ti so med seboj precej izenačeni, tako da nevarnost preti z vseh strani. V tej ekipi skoraj ni slabih lastnosti, kar jih je, jih moramo poiskati in izhajati iz svoje igre. Zavedamo se, da odhajamo na težko gostovanje k nasprotniku, s katerim smo se pred kratkim že pomerili in bili tri četrtine tekme enakovreden tekmec, čeprav nam je manjkal eden izmed močnejših členov Žiga Mlakar, ki je zdaj že z nami. V prvi vrsti je naš cilj odigrati tako, kot se bomo prej dogovorili. Samo v takšnem primeru lahko razmišljamo, da bi na njegovem igrišču presenetili nasprotnika, ki si je tekme razporedil tako, da se že nekaj časa lahko pripravlja zgolj na nas,« je še dodal Tamše.



Španski slog



Krožni napadalec Vid Poteko pa pravi, da Szeged s španskim trenerjem Juanom Carlosom Pastorjem goji tudi prav takšen način igre: »Madžari iz leta v leto sestavljajo močnejšo ekipo in to dokazujejo tudi njihovi rezultati. In glede na španskega trenerja tudi njihov igralni slog izhaja iz te šole, veliko je igre na izjemno kakovostne krožne igralce, v središču so dobra obramba in hitri nasprotni ali polnasprotni napadi. Predvsem se moramo pripraviti na te prvine in se zbrati na svojo igro, predvsem obrambo, ki je bila morda na zadnjih dveh tekmah nekoliko slabša. A verjamem, da se da predvsem z željo že hitro bistveno popraviti. Menim, da izid iz Celja 25:31 ni stvaren kazalnik razmerja moči, saj je bila razlika na koncu malce previsoka. Smo pa po njej močno dvignili svojo raven igre, predvsem smo začeli igrati veliko hitreje, in iz tu lahko črpamo optimizem za tekmo v Szegedu. Vsaka točka bi bila še kako dobrodošla v boju za tako želeno napredovanje iz skupinskega dela,« meni reprezentant Vid Poteko.