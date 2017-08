Od velikega obračuna med Floydom Mayweatherjem in Conorjem McGregorjem nas loči le še teden dni. Ameriški boksarski šampion in irski zvezdnik mešanih borilnih športov (MMA) se bosta spopadla prihodnjo soboto (26. t. m.) v lasvegaški dvorani T-Mobile. Arena, ki sprejme 20.000 gledalcev, bo nabito polna. In to kljub zasoljenim cenam vstopnic, za katere je (bilo) treba odšteti od 1857 do 28.575 (!) dolarjev.

Koliko so vredne na črnem trgu, si lahko samo predstavljate. Vrtoglava bosta tudi zaslužka, ki ju bosta prejela karizmatična borca. Kolikšni vsoti bosta kapnili na njuna bančna računa, (še) ni natančno določeno, poznavalci razmer pa so prepričani, da si bosta razdelila vsaj 500 milijonov ameriških zelencev. Končna številka bo v veliki meri odvisna od milijonov tistih, ki bodo televizijski postaji Showtime odšteli od 89,99 do 99,99 dolarja za ogled dvoboja. Toda glede na velikansko množico navijačev, ki jih imata šampiona (zlasti 29-letni Irec), in številne radovedneže z vsega sveta, ki se že dlje prepirajo o tem, kdo od njiju je boljši, se pričakuje, da bo padel nov rekord. V svojem značilnem slogu je olje na vročo debato prilil še Mayweather, ki si je že pred leti sam nadel vzdevek Money (Denar). Z njim je med nedavno novinarsko konferenco tudi obmetaval svojega tekmeca McGregorja. »Ali sem (še vedno) najbolje plačani športnik na svetu? Veste, da prihajam iz (športnega) pokoja. Nikomur nočem stopiti na žulj, toda pri meni ni govora o štiri- ali petletni pogodbi kot pri drugih superzvezdnikih. Sam toliko zaslužim v 36 minutah. 300 milijonov in več. V pičlih 36 minutah! – je ponovil 40-letni Američan, ki, tako kot večina, ne dvomi, da bo še petdesetič zapored profesionalni ring zapustil dvignjenih rok. Tako je prepričan o sebi, da je brez večjih zadržkov privolil v dvoboj z manjšimi in tršimi rokavicami.

Toda od samozavesti kar kipi tudi McGregor. »Imam odličen taktični načrt, ki ga bom znova izpeljal do potankosti,« je razkril zvezdnik iz Crumlina pred Dublinom. Na vprašanje, kako se mu bo v ringu poznalo pomanjkanje boksarskih izkušenj, je kot iz topa odvrnil, da to zanj ne bo nobena težava, saj boksa že vse življenje. Šel je še korak dlje in napovedal, da bo z Mayweatherjem opravil v štirih rundah. Razvpiti Irec, ki ima v svoji statistiki mešanih borilnih športov 21 zmag, od tega 19 s prekinitvijo, in le tri poraze, ne dvomi o svojih sposobnostih. Računa tudi na božjo pomoč. »Z vsemi bogovi se razumem. Bogovi pač priznavajo in spoštujejo druge bogove,« je še povedal McGregor, trdno odločen, da z zmago nad Mayweatherjem pripravi veliko senzacijo. Ki pa zanj sploh ne bi bila presenetljiva.