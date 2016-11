Upniki za preživetje Union Olimpije, dovolj imajo predsednika in direktorja

LJUBLJANA – Košarkarji Union Olimpije upajo, da danes ne bo zamude pri letu iz Skopja. Okoli 16. ure bodo prispeli v Ljubljano, ob 18.45 pa jih čaka tekma domače lige. Tako bodo sklenili več kot teden dni trajajočo turo Ljubljana–Skopje–Valencia–Skopje–Ljubljana. Potovanje od potovanja se razlikuje. Tokrat je manjkal direktor kluba Matevž Zupančič, ki je ostal v Ljubljani, čeprav taka gostovanja redko izpusti. Tokrat je. Imel je tehten razlog in obilo dela z urejanjem dokumentacije za enostavno prisilno poravnavo, ki bi klubu olajšala delovanje, predvsem pa ga rešila štirih petin dolga, ki kot mlinski kamni zavirajo klub iz Stožic. Rok za oddajo dokumentacije se izteče prav danes, 7. novembra.



Prepozno začeli pogovore



Ključni sponzorji in podporniki kluba so se poleti letos po neuspeli finančni injekciji iz tujine (neuspel dogovor z eno od agencij) naveličali zgodb o sanaciji. Dolgovom so hoteli narediti konec. Z enostavno prisilno poravnavo, čeprav jim je s konservativno metodo uspelo poplačati 3,5 milijona evrov. Preostali dolgovi (okoli dva milijona evrov) pa so kot mlinski kamen okoli klubskega vratu in mu ne pustijo dihati. Predlog enostavne prisilne poravnave je bil vložen 7. julija. V tem času je moral ljubljanski klub (glavni pogajalec in prepričevalec je bil direktor Matevž Zupančič) pregovoriti najmanj 50 odstotkov upnikov, ki imajo za najmanj 60 odstotkov navadnih terjatev. Če ta poravnava uspe, bo morala Olimpija 20 odstotkov, torej okoli 450.000 evrov dolga, poravnati v dveh letih. Seznam upnikov je dolg, šteje 213 imen. Z nekaterimi smo govorili, vnovič pa niso želeli biti imenovani. »Strinjal bi se z odpisom dolga, a ne želim, da imata v klubu glavno besedo še naprej predsednik Jani Möderndorfer in direktor Matevž Zupančič,« smo slišali iz številnih ust. Po eni strani bi ti, ki terjajo spremembe oblasti v klubu, radi, da Olimpijina sanacija uspe, zato bi se odrekli 80 odstotkom svojega zasluženena denarja. Po drugi strani pa so jezni kot risi na direktorja in predsednika, zato niti slišati nočejo, da bi pozabili na dolg. Nekaj pa jih je opozorilo, da se je uprava zmajev precej pozno, v zadnjem tednu, lotila pogajanj.

