Upanje nikoli ne umre

Rokometaši Celja Pivovarne Laško morajo zdaj zbrati vse atome moči. Preteklo soboto so namreč v ligi prvakov že po izteku igralnega časa iz najstrožje kazni doma izgubili s Kristianstadom in v boju za zadnje mesto, ki še pelje v osmino finala, storili velik korak nazaj. Zdaj na razpredelnici za Skandinavci zaostajajo za točko. Poraz po neumnosti s Švedi je bil takšen šok, da so celjski igralci v torek v Zlatorogu izgubili še dvoboj lige SEHA proti Zagrebu in ogrozili nastop na sklepnem turnirju regionalne lige.



Naloge so vse težje in težje. Slovenski šampion se bo namreč v 11. krogu lige prvakov jutri ob 19. uri v domačem rokometnem hramu pomeril kar z zadnjim evropskim klubskim prvakom Kielcami. Že tako ali tako je vražje težka naloga ugnati najboljše poljsko moštvo, celjski izkupiček doslej sta dve zmagi in osem porazov, za nameček pa v njem rokometni kruh služita tudi slovenska organizatorja igre Uroš Zorman in Dean Bombač. Torej, naša reprezentanta, ki Celjane, njihov igralni slog in nevarnost, ki jim grozi od bodočega člana Kielc Blaža Janca, zelo dobro poznata. Janc je na zadnjem obračunu proti švedskemu prvaku sicer prejel rdeči karton, a mu je Evropska rokometna zveza dovolila, da se jutri postavi po robu svojim bodočim delodajalcem.

