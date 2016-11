Upa in želi si, da bi Giani ostal

LJUBLJANA – ACH Volley, nekdanji udeleženec sklepnega turnirja lige prvakov v odbojki, je na odlični poti, da se v letošnji sezoni uvrsti v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Odbojkarji acehaja so namreč v uvodni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v dvorani Tivoli s 3:1 (22, -19, 21, 24) premagali francoski klub s poetičnim imenom Arago de Sète. Povratna tekma bo v nedeljo na francoskem jugu, skupno boljši se bo uvrstil v skupinski del LP; v skupino D, kjer sta že Azimut Modena in SCM U Craiova, uvrstitev v skupinski del pa se nasmiha še enemu kvalifikantu, poljskemu PGE Skra Bełchatowu.



Reprezentančni prosti igralec Jani Kovačič je pred to sezono okrepil ljubljanski klub, po sredini tekmi pa je ocenil igro slovenskega državnega prvaka. Tudi tisti padec zbranosti v drugem nizu, ki so ga po zasuku na koncu dobili Sètovci. »To se v odbojki dogaja, večkrat se zgodijo ti padci. Nadzirati jih je treba, da jih ni preveč. V napadu smo storili veliko napak, že vso sezono imamo eno in isto težavo, na trenutke delamo preveč napak. To nas lahko kdaj tudi drago stane. Tokrat nas ni, zmagali smo s 3:1, kar je edino pomembno. Zmagali smo zasluženo, toda zmanjšati moramo napake, bo potem za nas toliko lažje. Menim pa, da se bomo po povratni tekmi prebili v skupinski del lige prvakov,« je navrgel Jani Kovačič, ki je še dodal, da bi lahko rekli, da je francosko moštvo igralo pod svojimi zmožnostmi. »Tudi v francoskem prvenstvu igrajo podobno, so četrti od zadaj. Ne igrajo ravno najbolje, a pomembno je, da smo zmagali. Naj še enkrat odigrajo tako slabo, in bo dobro za nas,« je dodal o Aragoju, ki je v domačem prvenstvu zmagal le enkrat, trikrat pa izgubil. ACH ima domači zbir 6:1.



Močna skupina



Pri Janiju Kovačiču ne gre mimo slovenske reprezentance. Žreb za evropsko prvenstvo leta 2017 na Poljskem, podprvaku Sloveniji v skupini C družbo delajo Rusija, Bolgarija in Španija, je ocenil takole: »Skupina je močna, Rusi in Bolgari igrajo v prvi svetovni ligi. Rusi so na vsakem prvenstvu močni, ni pomembno, s kakšno postavo pridejo. Bolgari so Balkanci, znajo igrati odbojko. Španci so v primerjavi s preteklimi leti malce padli, a tudi oni imajo kakovostne igralce. Imamo tri močne nasprotnike, v skupinskem delu bomo poskušali odigrati kar najbolje. Na zadnjem EP ste videli, da smo bili v skupini tretji, ko je bilo najbolj potrebno, pa smo zmagovali.« No, naslednje leto slovenske odbojkarje čaka tudi svetovna liga, kjer so napredovali v drugi kakovostni razred. »Želimo se uvrstiti čim višje. Ta druga skupina je močna, veliko je močnih reprezentanc, nekatere so premagljive. Tega izziva se že veselimo,« je dodal 24-letni Primorec. Seveda je bilo treba omeniti tudi Andreo Gianija, ki se še ni odločil za selektorsko nadaljevanje s slovensko izbrano vrsto. »Z Gianijem smo imeli dve zelo dobri sezoni, z njim želimo tudi nadaljevati. Odločil se bo sam, na odločitev ne moremo veliko vplivati. A vseeno upam in si želim, da bi ostal,« je zaključil član udarne postave slovenske reprezentance.