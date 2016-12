Upa, da se Giani vrne

LJUBLJANA – Odbojkarji ACH Volleyja so v 2. krogu skupine D lige prvakov v Stožicah po hudem boju premagali romunskega prvaka Craiovo s 3:2 (17, –18, –17, 21, 13) in osvojili dve novi točki v letošnjem tekmovanju. V drugem srečanju skupine je Azimut iz Modene v gosteh ugnal poljski Belchatow s 3:1; italijansko moštvo na lestvici vodi s 5 točkami, Romuni jih imajo 4, ACH Volley 3, Poljaki pa so presenetljivo brez osvojene točke. Prav slednji bodo 19. januarja v zmajskem mestu naslednji tekmec Ljubljančanov.



Reprezentančni bloker Jan Kozamernik je bil tudi proti Craiovi eden od glavnih mož, ki so prispevali k zmagi slovenskih državnih prvakov. »Definitivno moramo biti zadovoljni z zmago v ligi prvakov, to je najbolj pomembno, na žalost pa vse ni šlo tako, kot smo si zamislili. Prikazali smo malce slabšo igro, a menim, da bo naprej bolje. Po gladko osvojenem prvem nizu smo menili, da bo vse šlo na lahko, prenehali smo dobro servirati in biti zbrani. Če slabo izvajaš začetne udarce, pa tekmecu pustiš, da se razigra. Nasprotnikom je to dalo zagon, sami pa smo šli v mrk, ki se ne bi smel dogoditi. Ko smo raven začetnega udarca znova dvignili, smo videli, da so, bolj kot ne, v napadu nebogljeni in da jim s svojim blokom lahko zelo dobro konkuriramo. V drugi in tretji niz bi morali bolje vstopiti, oddelati svoje, in vse bi bilo rešeno že prej. Trenutno je v tej skupini lige prvakov vse mogoče. Pustimo se presenetiti, bomo videli, kako bomo igrali proti Belchatowu. Če bomo tekmo odigrali na takšni ravni, kot smo je sposobni, tudi Poljaki niso nepremagljivi,« je ocenil Kozamernik.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.