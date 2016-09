Ukrajinci nimajo Dragića

V senci preostalih športnih dogodkov minulega vikenda se je iz Bolgarije vrnila moška košarkarska reprezentanca, ki igra v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017. Po zmagah proti Kosovu in Bolgariji košarkarska barka mirno plove, čeprav je bilo nazadnje precej razburkano. Kot da naši košarkarski finomehaniki niso imeli odgovora na domačo agresijo. Na srečo se je izšlo. »Že v Sofiji smo si ogledali posnetek tekme, selektor Igor Kokoškov nas je opozoril na napake, ki jih je bilo kar nekaj,« je povedal Zoran Dragić. Spomnil je, da Slovenija ni imela odgovora na izjemno bolgarsko agresijo, takisto so soigralci ostali kot vkopani, ko so gostitelji z vsemi orožji pritisnili na kapetana Gorana Dragića. »V takih situacijah moramo reagirati,« pravi Zoki, pritrdil mu je tudi kot špricar hladni in umirjeni selektor Igor Kokoškov. »To je bila tekma, ko moraš biti pameten. Če je tekmec agresiven, moraš biti ti še bolj. Verjamem, da smo se kaj naučili,« upa 45-letni trener, ki je z mislimi že pri jutrišnjem obračunu. Danes namreč v Slovenijo prihaja Ukrajina, po ocenah strokovnjakov najmočnejši tekmec Slovenije v teh kvalifikacijah. Tudi Ukrajinci so doslej premagali Bolgarijo in Kosovo. »Moja ekipa ne potrebuje posebnega motiva. To so tekme, ki odločajo. To je obračun, ki šteje, to je vrhunec teh kvalifikacij,« meni Kokoškov. Pri Ukrajincih se vse vrti okoli trojice Oleksandr Lipovij (11 točk, 4,5 skoka, 7,5 podaje na tekmo), Vjačeslav Kravcov (12,5 točke in 5,5 skoka), Kirilo Fesenko (8,5 točke, 7 skoka). Zato bo to zahtevni preizkus za slovensko centrsko linijo (Alen Omić in Gašper Vidmar, v postavi bo zagotovo Žiga Dimec). »Nimajo pa dominantnega organizatorja igre,« na pomanjkljivost tekmecev opozarja Kokoškov. Po domače povedano, Ukrajinci niti približno ne premorejo igralca takšnega kova, kot je slovenski NBA-zvezdnik Goran Dragić.