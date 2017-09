Ukrajinci idealni za ogrevanje v Istanbulu

ISTANBUL – Istanbul se je včeraj kopal v soncu, tja do 30 stopinj v senci se je povzpela temperatura. Mestna občina premore več kot 14 milijonov prebivalcev, vrvež, gneča, hupanje in prerivanje taksijev na ulicah in vpadnicah so del tradicije, folkore. Večje mestne občine, kot je istanbulska, v Evropi ni. Take tudi ne, ki leži na dveh celinah. Tema atributoma pritiče tudi to, da bo Istanbul do 17. septembra evropska košarkarska prestolnica, kjer bodo konec prihodnjega tedna okronali (novega?) prvaka stare celine. S štirimi tekmami osmine finala danes in s štirimi jutri se začenja izločilni del 40. evropskega prvenstva. Tu popravnega izpita ni več. Domačini se končnice veselijo, ponosni so, da imajo na svojem dvorišču najboljše iz Evrope. Moti jih le to, ker bodo njihovi košarkarji jutri igrali proti Špancem, ki so ob Sloveniji pokazali največ in tako rekoč najmanj zdesetkani. Izpad Špancev meji na znanstveno fantastiko.

Dobrovoljni Boša

Brata Marc in Paul Gasol in ekipa so skupaj z moštvi Hrvaške, Madžarske in Črne gore prispeli v Turčijo včeraj nekaj pred 13. uro, nekaj minut prej, kot je priletelo letalo iz Ljubljane. Pau Gasol si s čakanjem na prtljago ni delal skrbi, sedel je na klop in brskal po spletu. A pravega miru ni imel, vsi so hoteli selfie z njim. Pau zna z navijači, za vsakega je potrpežljivo našel nasmeh, stisk roke, pozdrav. Ko smo mu omenili, naj se Španci le bojijo Slovencev in Luke Dončića, se je nasmejal. Zdi se nam, da precej bolj kot prej, ko je nasmehe delil kot po tekočem traku. Ob tem pa si je verjetno mislil svoje. Židane volje sta prtljago čakala tudi hrvaški selektor Aleksander Petrović in v Dubrovniku rojeni strateg Madžarske Stojan Ivković. Ko je Aco končal pogovor s stanovskim kolegom, je v hodu s sodelavcem že razglabljal o taktični rešitvi igre v napadu, med sabo pa so se družili tudi igralci. Od nekje se je vzel tudi Bogdan - Boša Tanjević, ki je selekcijo Črne gore popeljal med 16 v Evropi. Razveselil se je snidenja z znancem iz Ljubljane, potem pa hitel po prtljago. Nato pa verjetno na cigareto. Boša je ostal strastni kadilec. Ker si jo je med prvenstvom prižgal kar v dvorani, je bil kaznovan s tisočakom evrov!

Agresivno na direktorja

7376 dni je minilo od zadnje zmage Ukrajine proti Sloveniji; bilo je na EP leta 1997 v boju za 13. mesto.

V tem času je slovenska izbrana vrsta končala edini trening pred tekmo z Ukrajino, preostali dve možnosti za vadbo je selektor Igor Kokoškov odpisal. »Ukrajino poznamo. Je pa precej boljša kot tista ekipa, ki smo jo ugnali v Opatiji. Tudi zato smo se z vsem dolžnim spoštovanjem pripravili na obračun v upanju, da odigramo našo najboljšo tekmo,« se je analize lotil Jaka Lakovič, ki opozarja na agresivno igro nasprotnika, v kateri se vse vrti okoli organizatorja igre Lukašova, ki deli žoge in razporeja zasedbo. »Organizator igre Lukašov je prvi motor, pravi direktor na parketu. Ukrajinci tudi super tečejo v protinapad, vsi, tudi centri! Če se kontra izjalovi, potem znajo biti potrpežljivi. Po dveh zmagah v predtekmovanju so postali samozavestnejši,« je še razkril Lakovič po včerajšnji vadbi v športni dvorani Ahmet Cömert Hall, kjer sicer domuje prvoligaška vrsta Galatasaraya – v košarki na vozičkih. »Ukrajincem ne prija kontakt, zato bomo začeli agresivno v obrambi. Paziti je treba tudi na njihove visoke podaje proti centrom. Mislim, da smo jih dobro proučili,« je samozavestno sklenil kapetan Goran Dragić, s 24,4 točke na tekmo tudi prvi strelec letošnjega evropskega prvenstva. »Pred nami je tekma za biti ali ne biti. Vsi se zavedamo, kaj nam prinaša zmaga oziroma poraz. Ukrajina je vredna vsega spoštovanja. So v veliko boljšem stanju, kot so bili na pripravljalnem turnirju v Opatiji. Mi imamo svoje adute. Tekma bo drugačna, kot je bila v pripravljalnem obdobju, saj bo odločala o napredovanju v četrtfinale. Smo favoriti, to pa bomo morali pokazati tudi na igrišču,« se resnosti položaja in pomembnosti tekme zaveda izkušeni Klemen Prepelič.

Prostor za osem

Danes bomo poleg tekme Slovenija – Ukrajina (ob 11.30) spremljali še dvoboje Nemčije in Francije (14.15), Finske in Italije (17.45) ter Litve in Grčije (20.30). Jutrišnji pari osmine finala so Hrvaška – Rusija (20.30), Španija – Turčija (17.45) Latvija - Črna gora (11.30) in Srbija – Madžarska (14.15).