Tudi Dolenec ne bo igral evropskem prvenstvu

LJUBLJANA – Jure Dolenec (29), čigar koleno po operaciji še ni povsem pripravljeno na velike napore, ne bo zaigral za slovensko reprezentanco na letošnjem evropskem prvenstvu v rokometu na Hrvaškem, so danes sporočili iz slovenskega rokometnega tabora.

Jure je 8. novembra 2017 prestal nujno operacijo meniskusa.

Dolenec je takoj po operaciji začel intenzivno rehabilitacijo, ki je vključevala naporne treninge ter številne terapije, od prvega dne pa je bil prisoten tudi na reprezentančnih pripravah, na katerih je skupaj z zdravniško-terapevtsko službo naredil vse, da bi bil pripravljen za nastop na Hrvaškem. Kljub velikim naporom so izvidi pregledov v ponedeljek v Barceloni pokazali, da koleno še ni pripravljeno na velike napore. Izvide klubskih zdravnikov je pregledala tudi reprezentančna zdravstvena služba pod vodstvom Saša Djurića ter podala enako oceno kot španski kolegi.

»Prve ocene po operaciji so bile, da bom za okrevanje potreboval približno tri mesece, zaradi česar smo takoj iskali dodatne rešitve, s katerimi bi bil čas rehabilitacije krajši. Na pregledu v Barceloni so zdravniki ugotovili, reprezentančna zdravstvena služba pa to tudi potrdila, da je stanje kolena boljše od pričakovanega, ni pa še v tako dobrem stanju, da bi lahko igral na visoki ravni, zaradi česar bom moral, na žalost, to evropsko prvenstvo izpustiti. Zelo sem razočaran, saj ne vem, če bom imel še kdaj priložnost igrati na takem turnirju tako blizu Slovenije in pred tako velikim številom naših navijačev. Verjamem, da bodo fantje igrali zelo dobro in si želim, da jih Slovenci podprejo v čim večjem številu,« je dejal Jure.