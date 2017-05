Triumfalno na Hrvaško

Rokometna sezona je res dolga, za piko na i telesnih in psihičnih naporov je tu še reprezentančni rokomet. Slovenska moška izbrana vrsta bo 14. junija, s Švico v Schaffhausnu, in 17., v Koper pride Portugalska, odigrala še zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2018, in če se ne želi osramotiti, mora za hrvaško udeležbo dvakrat zmagati. Še pečejo rane, potem ko jih je dvakrat nadigrala Nemčija, selektor Veselin Vujović pa je zaradi poškodb in utrujenosti tokrat na priprave pozval širši krog igralcev in tudi nekaj novih imen. »Poškodbe nas motijo, a kar je, je. Igrali bodo tisti, ki zmorejo. Zdravstveni položaj pri Mateju Gabru je naslednji, dobil je udarec, to je v rokometu normalno. Denimo, če igralec zjutraj vstane in ne čuti ničesar, pomeni, da je mrtev. Če se vrnem še na Nemčijo, v stožiško tekmo smo šli malce preveč sproščeno, pod čustvi zaradi bronastega svetovnega prvenstva in z blagim tonom. Nisem bil na ravni strogosti in napetosti, ki ju običajno imam, zato nosim velik del krivice za to. V povratni tekmi v Nemčiji smo odigali malce bolje, a to še vedno ni bila naša prava slika. Zato so igralci tokrat dobili poseben program za izboljšanje telesne pripravljenosti, vem, da bodo prišli mnogo bolje pripravljeni. Petega junija bo v Zrečah preizkus telesnih sposobnosti, kdor ga ne bo opravil, ne bo igral. Z močjo in kakovostjo moramo dobiti ti dve tekmi, in ne dvomim, da bo tako. Če pa ne bo, bi bila to katastrofa. Vedno sem rekel, da je nekaj težje braniti kot pa osvojiti. Delovati moramo kot tretjeuvrščena reprezentanca s svetovnega prvenstva. Ne smemo reči, da so Nemci premočni za nas in se bomo zato predali, Švica in Portugalska pa sta preslabi in se bomo zrelaksirali. Zavedam se tega, da je moja odgovornost, da igralci v tekmo krenejo resno, z Nemčijo so po prstih dobili oni kot tudi jaz. Zdaj moramo stisniti roko, da bomo vsi skupaj in trdni ter da triumfalno odidemo na Hrvaško. Ne želim, da bi se tja privlekli na račun kakšnih drugih rezultatov,« je bil pregovorno zgovoren Vujović.



Španija še boli



Tudi v nadaljevanju smo slišali zanimive misli črnogorskega besednega šarmerja. »Če v Bonifiki s to postavo nismo v stanju premagati Portugalske, potem si niti Vujović ne zasluži, da bi bil selektor, niti igralci, da bi bili reprezentantje, in naj pridejo kakšni novi. V tem primeru bi absolutno odstopil s selektorskega položaja, torej, če se ne uvrstimo na EP. Absurdno pa je, da govorimo o tem. Pravim vam, da bom odstopil, zakaj pa mi niste, ko sem vzel medaljo, podelili naslova častnega prebivalca Slovenije? Vidite, na enem tekmovanju si junak, na drugem pokojnik. Malce je zajeban moj posel,« se je pošalil Veselin Vujović.



Rokometašice pa 10. junija v Osijeku in 15. v Celju, seveda je tekmec Hrvaška, čakata tekmi za uvrstitev na decembrsko SP v Nemčiji. »Želja je, da se po dolgem času (po letu 2005, op. p.) uvrstimo na svetovno prvenstvo. Namreč še vedno boli tista tekma s Španijo na zadnjem EP,« je povedal selektor Uroš Bregar, ki je s Špankami seveda mislil na poraz z 18:30. »Zelo si želim, da se v zadnji tekmi v mestu, kjer sem začela kariero, uvrstimo na SP,« je dodala Nina Jeriček, ki bo v Celju sklenila rokometno pot. »Naš plus je obramba, ne glede na to, v kakšni postavi bo nastopila Hrvaška,« je navrgla Neli Irman.