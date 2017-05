Tretja reprezentanca na svetu je na igrišču brez samozavesti

HALLE – Slovenski rokometaši so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto na Hrvaškem kljub porazu z Nemčijo v Halleju, 20:25 (10:14) je bilo, pustili boljši umetniški vtis kot ob blamaži v Stožicah, so pa zdaj v položaju, ko bodo v zadnjih dveh krogih o svoji usodi odločali s preostalima tekmecema v skupini, Švico in Portugalsko. Na EP bosta potovala najboljša iz kvalifikacijske skupine, na prvenstvo stare celine pa so se že uvrstili zadnji evropski prvaki Nemci. V slovenski reprezentanci je bil v tekmi na teniškem stadionu v Halleju najbolj učinkovit Nik Henigman s petimi goli, za Germane so jih Patrick Wiencek, Fabian Wiede in Philipp Weber zbrali po štiri.



Čeprav je bil vsaj za oko vtis o slovenski igri boljši kot v sredo v Ljubljani, pa je bilo še vseeno preveč napak, da bi izbranci selektorja Veselina Vujovića lahko upali na kakšno presenečenje. Posebno v napadu, o tem priča tudi le dvajset doseženih zadetkov, tako da niti zelo solidna obramba z razpoloženima vratarjema Matevžem Skokom in Urhom Kastelicem ni mogla udariti temeljev za kakšen napad na telesno in psihično trdne nemške rokometaše. Te kvalifikacije za evropsko prvenstvo z miniciklusi priprav in tekem so zelo neugodne, slovenska vrsta je igralno in mentalno na povsem drugi, nižji ravni, kot je bila denimo na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji. Tudi selektor Vujović je tokrat iskal prave kombinacije, v Halleju je bilo tega vrh glave. Tako je že v prvem polčasu na položaj srednjega in desnega zunanjega igralca v igro poslal po tri svoje može, proti granitni nemški obrambi 6-0 pa je le Jure Dolenec s svojimi značilnimi prodori sejal nekaj nevarnosti za odličnega vratarja Andreasa Wolffa. V napadu je bilo veliko križanj, torej prometa, a malo učinkovitega. Na levem krilu je povratnik v izbrano vrsto Simon Razgor povsem brez samozavesti, že v Stožicah je zgrešil dva čista strela s krila, zato je tokrat dvoboj začel Tilen Kodrin. Ker se na prvi tekmi v Sloveniji ni izkazal niti Gašper Marguč, je v nekdanjem mestu Nemške demokratične republike v prvi postavi začel Blaž Janc; torej drugače kot na SP, ko je Vujović po trdnem nepisanem pravilu srečanja začenjal z Margučem, Janc pa je igral v drugem polčasu. Borut Mačkovšek je bil tudi na Saškem premalo dejaven in nevaren za vrata, bolje je igral Nik Henigman, Jana Grebenca pa tokrat denimo sploh ni bilo v postavi. Na mestu krožnega napadalca je veliko igralnih minut dobil Blaž Blagotinšek, seveda pa se je, še posebno v obrambi, poznalo, da ni bilo poškodovanega Mateja Gabra. Manjkal je tudi prispevek levega krila Darka Cingesarja, slednji je prav tako na bolniški. Skratka, Vujović bo moral spet pravšnje sestaviti reprezentančni mozaik, 14. junija bo Slovenija gostovala v Švici, tri dni pozneje pa bo v Kopru gostila Portugalsko. Igranja z usodo ne sme biti, če hočejo rokometni fantje na evropsko prvenstvo, bodo morali biti proti Helvetom in Luzitancem igralno in psihično na višji ravni, kot so bili na obeh dvobojih proti mentalno neusmiljenim Nemcem.



Avtsajderji



Po tekmi je bilo v slovenskem taboru slišati tudi nekaj, posebno selektorjevih zanimivih izjav. »Tekma je bila težka in naporna, z doseženim pa nisem zadovoljen. Nismo igrali dobro, čeravno bolje kot pred dnevi v Ljubljani. Imamo veliko težav, predvsem pa je skrb zbujajoče to, da je veliko naših igralcev telesno zelo slabo pripravljenih. To mi povzroča veliko težav. Med večerjo po tekmi se bom o tem odkrito pogovoril z njimi in jim dal jasno vedeti, da jih ne bom povabil na junijski zbor, če ne bodo izboljšali telesne pripravljenosti. Prioriteta slovenske reprezentance je, da se uvrsti na evropsko prvenstvo,« je bil tako kot v sredo jezen slovenski selektor Veselin Vujović. »Če bi na takšen način v obrambi odigrali v Ljubljani, bi bili Nemcem zelo blizu, morda bi jih celo premagali. Preprosto imam občutek, da nekateri naši posamezniki niso samozavestni. Čeprav smo ta čas tretja reprezentanca na svetu, se vedemo, kot da smo popolni avtsajderji na igrišču, kakovostni rokomet pa kažemo šele v trenutkih, ko močno zaostajamo. V prihodnosti se bo treba usesti in te zadeve pred junijskima pomembnima kvalifikacijskima tekmama razčistiti, v nasprotnem primeru se lahko ponovi španska zgodba, ko se po četrtem mestu na svetovnem prvenstvu nismo uvrstili na evropsko. Ta reprezentančna akcija z Nemčijo je bila gotovo korak nazaj,« je iskreno razmišljal Jure Dolenec. »Slabše kot v Ljubljani preprosto ni bilo mogoče odigrati. Nemci so bili boljši, čeravno smo jim bili vseskozi enakovredni. Usodne so bile nekatere črne minute v naši igri. Po slabi predstavi na prvi medsebojni tekmi smo se malce pobrali, zdaj moramo strniti moči za odločilni junijski tekmi s Švicarji in Portugalci. Vse je v naših rokah. Če se želimo prebiti do evropskega prvenstva, bo treba prikazati veliko več,« je dejal Miha Zarabec. Urh Kastelic pa je vse dopolnil: »Bolj bi bil vesel, če ne bi ubranil nobenega strela, mi pa bi zmagali. Tokrat je bila naša obramba na veliko višji ravni kot v Ljubljani. Prejeli smo 25 golov, kar je na meji sprejemljivega, a v napadu bi jih morali zabiti malce več.« Christian Prokop, novi selektor Nemčije, pa je s svojega gledišča pojasnil: »Na tokratni tekmi nismo blesteli, a najbolj pomembno je, da so moji varovanci izpolnili načrtovani cilj in si s četrto kvalifikacijsko zmago že izborili nastop na evropskem prvenstvu na Hrvaškem.«