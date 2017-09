Trepetali smo do konca, a Slovenci so le utišali Fince

HELSINKI – Po uvodni zmagi proti Poljski je bila Finska drugi tekmec Slovenije na evropskem košarkarskem prvenstvu v Helsinkih. V nabito polni dvorani so slovenski košarkarji pokazali dva obraza, od plus 10 v prvem polčasu do trepetanja v zadnjih trenutkih. Na koncu pa so premagali gostitelje Fince z 81 : 78. Najboljši strelec je bil spet Goran Dragić z 29 točkami.



Slovenija je uvodni krog preskočila brez pretresov (zanesljivo je ugnala Poljsko), nato je imela tako kot vse ekipe v skupini A dan odmora, zdaj pa jo v slabih 20 urah čakata dve preizkušnji.

Finska – Slovenija 78 : 81 (22 : 22, 42 : 52, 63 : 65)



Dvorana Hartwall, gledalcev 12.000, sodniki: Glišić (Srbija), Kalpakas (Švedska), Yilmaz (Turčija)



Slovenija: Randolph 10 (2 : 6), Dragić 29 (11 : 12), Nikolić 5 (1 : 1), Prepelič 5, Murić 4, Blažič 7, Vidmar 7 (3 : 4), Čančar 6 (2 : 2), Dončić 8 (2 : 2)



Finska: Koivisto 6, Huff 7, Lee 1 (1 : 2), Salin 11, Kotti 4, Koponen 7 (0 : 2), Nuutinen 3, Rannikko 3, Markkanen 24 (3 : 4), Wilson 5, Murphy 7



Prosti meti: Slovenija 21 : 27, Finska 4 : 8

Met za dve točki: Slovenija 24 : 42, Finska 16 : 35

Met za tri točke: Slovenija 4 : 23 (Dragić 2, Blažič, Prepelič), Finska 14 : 32 (Salin 3, Markkanen 3, Koivisto 2, Huff, Koponen, Nuutinen, Rannikko, Wilson, Murphy)

Skoki: Slovenija 38 (28 + 10), Finska 39 (29 + 10)

Osebne napake: Slovenija 18, Finska 26

Pet osebnih: Huff (38.)