Trenutno ni kakovosti za prav prvi razred

Slovenska moška teniška reprezentanca ni več v prvi evroafriški skupini pokala Davis. Konec tedna je na luzitanskih tleh v Viani do Castelo v boju za obstanek gladko, z 0:5, izgubila proti Portugalski, Grega Žemlja, Tom Kočevar Dešman in Tomislav Ternar so si v vsem dvoboju priigrali en niz. »Zagotovo smo šli v dvoboj z željo po zmagi, da bi si zagotovili obstanek. Vendar se je pokazalo, kljub veliki želji, da nismo imeli dovolj visoke kakovosti, da bi bili konkurenčni Portugalcem. Menim, da je poraz v bistvu neki objektivni kazalnik razlike v trenutni kakovosti med igralci in drugim, kar se je dogajalo na prizorišču,« je začel kapetan oziroma selektor reprezentance Blaž Trupej. No, vemo pa tudi, kako je slovenski moški tenis v zadnjih letih zdravstveno preklet. Bolezni in poškodbe Trupejevi četici ne dajo miru. »Začelo se je leta 2013 z mononukleozo Grege Žemlje, sledili sta dve operaciji Blaža Kavčiča, dejstvo je, da pride takšno obdobje. Pred tem fantje več let niso imeli zdravstvenih problemov, zdaj so na račun težav tudi njihovi rezultati in uvrstitve na lestvici ATP slabši. Posledično so slabši tudi rezultati reprezentančnega tenisa. V tem trenutku smo po teh rankingih pač igrali z reprezentanco Portugalske, ki lahko po kakovosti spada tudi v svetovno skupino. Ima dva igralca med prvimi stotimi na svetu, Joaa Souso, ki je na lestvici ATP 34., in Gastaa Eliasa na 61. mestu. Tako se je pač razvilo, da smo s takšno reprezentanco igrali za obstanek, naši fantje pa v tem trenutku nimajo kakovosti, da bi lahko nastopali v prvi evroafriški skupini,« je nadaljeval Trupej. Najboljši Slovenec na lestvici ATP je sicer Žemlja na 159. mestu, zdravstveno načeti Blaž Kavčič, ki ga v Viani do Castelo ni bilo, pa je 205.



Brez obsojanja



Po rankingu je dve mesti pred Kavčičem, torej 203., Blaž Rola, ki pa je prednost pred dvobojem pokala Davis dal lastni športni poti oziroma nabiranju točk za boljšo uvrstitev na lestvici. Zaradi tega ga pač ne moremo obsojati. »Tukaj ne gre za obsojanje kogar koli, tenis je takšen šport, da nacionalne zveze nimajo nobenih vzvodov, da bi koga lahko prisilile ali prepričale v nastop za državno reprezentanco. Konec koncev se vsi fantje odločajo na podlagi lastnih prioritet, in čim kdo ne igra za reprezentanco, je pač posredno dal vedeti, čemu v svoji karieri daje prednost,« meni slovenski teniški selektor. Reprezentančno leto 2016 je torej za tenis zaključeno, seveda v svetovni skupini pokala Davis še sledi finale med Hrvaško in Argentino, s kom se bodo Slovenci kot prvim tekmecem v drugi evroafriški skupini naslednjega leta pomerili, pa še ni znano. Žreb parov bo jutri. »Menim, da bi se morali ponovno uvrstiti v prvo evroafriško skupino, če bodo prihodnje leto Žemlja, Rola in Kavčič reprezentanci na voljo in če se ne zgodi kaj nepredvidljivega,« je kapetan Blaž Trupej z razlogom prepričan, da slovenska teniška reprezentanca v popolni postavi spada mesto višje, kot je v tem trenutku.