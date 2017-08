Totalno zdesetkani evrobasket 2017

LJUBLJANA – Tudi letošnje jubilejno že 40. po vrsti evropsko prvenstvo v košarki ni izjema – poškodbe, odpovedi ter osebne in trenerske odločitve so vsaj na papirju, a tudi v praksi, zdesetkale 24 reprezentanc, ki bodo v četrtek, 31. avgusta, v štirih mestih (Cluj, Helsinki, Istanbul in Tel Aviv) začeli boje za naslov in kolajne. Slovenija ni izjema. Poškodba kolena nam je februarja vzela Zorana Dragića - Levjesrčnega. Njegovo okrevanje je bilo idealno, a ni želel tvegati slabe volje delodajalcev iz Milana, zato se je odločil, da preskoči prvenstvo stare celine, selektor Igor Kokoškov pa je takoj dobil par sivih las več. Je pa bilo to poletje prvo po letu 2007, ko se javnost ni ubadala s špekulacijami, ali bosta za Slovenijo zaigrala Beno Udrih ali Saša Vujačić. Slovenija žal nikoli ni znala izkoristiti njune kakovosti. »To so špekulacije, s katerimi naj se ukvarjajo tisti, ki imajo radi košarko, in o tem razmišljajo ob kavi. Smo resna reprezentanca, imamo resen strokovni štab, ki našo ekipo pripravlja za vsako naslednjo tekmo. Špekulacije niso naše delo,« se je selektor Kokoškov odzval na našo opazko, da je Slovenija med vsemi morda izgubila še najmanj. Več kot očitno je, da Kokoškov ni prebolel izgube Zorana Dragića, ki je šel vsakič na glavo. Če je treba, tudi v reklamni pano. Če bi bilo zdravja, bi verjetno poskušal Kokoškov k vnovičnemu igranju nagovoriti tudi Boštjana Nachbarja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«