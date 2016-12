Tokrat nočejo pregoreti v preveliki želji za uspehom

Ni počitka za rokometaše. Slovenski reprezentanti namreč igrajo v tujih državnih prvenstvih, ligi prvakov, regionalnem tekmovanju SEHA in tudi v slovenski ligi, v letu 2016 pa so v reprezentančnem pomenu imeli evropsko prvenstvo, kvalifikacije za olimpijske igre in SP, same igre v Riu de Janeiru in še dve tekmi kvalifikacij za naslednje EP. Da sploh ne štejemo dnevov in dnevov priprav. Ravno zdaj se Slovenci pripravljajo za svetovno prvenstvo od 11. do 29. januarja v Franciji; Slovenija bo v Metzu v skupini B igrala z Angolo (12. 1.), Islandijo (14. 1.), Makedonijo (16. 1.), dan pozneje s Tunizijo, za konec pa 19. januarja še s Španijo. Prve štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin napredujejo v osmino finala.



Že iz vesolja je torej videti, da je slovenski selektor Veselin Vujović prve dni priprav v Zrečah utrujenim varovancem predpisal režim osvežitve. Po dvignjeni jakosti reprezentančnih treningov bo v petek sledila prva pripravljalna tekma v Brežicah s Savdsko Arabijo, 6. in 8. januarja pa še zadnja dva slovenska ogleda pred SP s Francijo v Toulousu in Montpellierju. Črnogorec Vujović po balkansko zvito še kombinira svoj igralski kader za mundial; najavil je, da veterana Uroša Zormana na SP ne bo trpinčil, njegova prva rezerva Uroš Bombač pa si je zlomil rebro in je njegov nastop v deželi galskih petelinov še vprašljiv. »Uroš je z nami na pripravah in nam pomaga z nasveti in izkušnjami. V športu vedno pride čas, ko morajo kariero končati ali si vzeti premor tudi najboljši igralci, a verjamem, da Slovenija premore dovolj kakovostnih rokometašev,« pravi desno krilo Blaž Janc. »Naš osnovni cilj je, da se prebijemo v osmino finala, nato sledijo zahtevne tekme na izpadanje. Gremo tekmo po tekmo, končnega cilja pa ne bi napovedal, izjema je le preboj iz skupinskega dela,« je previden Sevničan, član Celja Pivovarne Laško. »V naši skupini so glavni favoriti Španci, a tudi oni so premagljivi, kar smo dokazali že v preteklosti. Islandija je izjemno močna, prav tako Makedonija in Tunizija, tudi Angola zna igrati rokomet. Na vsakega tekmeca se moramo dobro pripraviti in vsem pokazati bojevito in srčno predstavo. V takšnem primeru bo dober rezultat neizogiben,« je še pomodroval Blaž Janc.



Počasni Makedonci



Francoski mundial bo torej priložnost, da Miha Zarabec na položaju srednjega zunanjega dobi večji igralni delež. »Zavedam se velike priložnosti, ki se mi ponuja, a tudi velike odgovornosti. Te se ne bojim, saj se zavedam svoje kakovosti. Čeprav bodo nekateri igralci manjkali, sem prepričan, da Slovenija premore dovolj dobre igralce, ki so se zmožni dopolnjevati na igrišču in nadomestiti manjkajoče rokometaše,« pravi. »Za naš slog igre nam najmanj ležijo Makedonci, ki gojijo atipičen in zelo počasen slog. Proti Špancem in drugim smo dokazali, da se lahko kosamo z njimi in jih tudi premagamo, z Makedonci pa smo se na zadnjih dveh tekmah obakrat razšli z neodločenim izidom. Najpomembneje je, da se ukvarjamo z našo igro, s takšno miselnostjo bomo najdlje prišli,« ocenjuje še en član CPL. »Če sem iskren, o uvrstitvi in dosežku v Franciji sploh še nisem razmišljal. Moja želja je, da pravi obraz pokažemo na odločilnih tekmah. V preteklosti smo na njih igrali po sistemu toplo-hladno, bili zelo blizu končnega uspeha, a se nam na koncu ni izšlo, v preveliki želji smo preprosto pregoreli. Nazadnje se nam je to zgodilo na olimpijskih igrah v Riu. Moja želja je, da ključne tekme v Franciji odigramo tako, kot hočemo in znamo,« je sklenil Miha Zarabec.