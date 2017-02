Tina Trstenjak zmagovalka grand slama v Parizu

PARIZ – Slovenska judoistka Tina Trstenjak je zmagovalka grand slama v Parizu. Aktualna olimpijska prvakinja je v velikem finalu kategorije do 63 kilogramov premagala Francozinjo Clarisse Agbegnenou, s katero sta se pomerili že v finalu olimpijskih iger v Riu, tudi takrat pa je bil boljša Celjanka.

Trstenjakova je bila na poti do finala boljša od Mongolke Gankhaich Bold, Britanke Lucy Renshall in domačinke Marghaux Pinot. V finalu se je udarila še z eno Francozinjo, Clarisse Agbegnenou je premagala z ipponom.

Danes sta nastopila še Adrian Gomboc (do 66 kilogramov) in Matjaž Trbovc (od 60 kilogramov), oba sta dobila prvi dvoboj, nato pa v drugi borbi izgubila in ostala brez uvrstitve.

V nedeljo bodo na tatami stopili še Mihael Žgank (do 90 kilogramov), Klara Apotekar (do 78 kilogramov) in Anka Pogačnik (do 70 kilogramov).